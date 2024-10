Sức khỏe Công bố quyết định giao nhiệm vụ tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Bộ Y tế đã công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức trao Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Sáng 18/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh. Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Y tế đã công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ra đời vào ngày 27/08/2010 theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh ung thư trở thành nỗi lo lớn của Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lúc mới thành lập chỉ có 50 biên chế và 50 giường kế hoạch, cơ sở hạ tầng chật hẹp. Với sự cố gắng, sau 14 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô cũng như công tác chuyên môn.

Cùng với đội ngũ Y bác sĩ được đào tạo bài bản, bệnh viện đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ như: Hệ thống SPECT/CT, X-quang tuyến vú 3D, hệ thống hóa mô miễn dịch, máy CT 64-128 lát cắt, hệ thống MRI 1.5 Tesla, robot Maxio, hệ thống siêu âm nội soi, hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động, hệ thống xạ trị Precise và Synergy Platform.

Hiện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai thành công các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của robot, các kỹ thuật điện quang can thiệp chuyên sâu, nhuộm hóa mô miễn dịch và giải trình tự gen khối u, ứng dụng các liệu pháp điều trị đích và điều trị miễn dịch trong ung thư.

Hệ thống máy móc hiện đại trong điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: BVUBNA

Trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp và điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, không chỉ đến từ tỉnh Nghệ An mà còn từ các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa...

Thời điểm này, bệnh viện đang gấp rút hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với tổng diện tích sàn xây dựng 75.000 m2 cùng khối nhà chính quy mô 1.400 giường bệnh có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng.

Tại Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Tri Thức đã trao Quyết định số 2223/QĐ-BYT ngày 23/7/2024 giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành bệnh viện thứ 2 tại Nghệ An sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đạt được tiêu chí này.

Theo quyết định, căn cứ phạm vi chuyên môn được đánh giá là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có trách nhiệm đào tạo, chuyển giao, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực và thực hiện theo phân công nhiệm vụ, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Việc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; giúp người dân trong khu vực được chẩn đoán, phát hiện, điều trị bệnh lý ung thư hiệu quả... đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình xây dựng Nghệ An thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.