Cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An kiến nghị giải pháp nâng cao chỉ số PCI

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần cởi mở và cầu thị, ngày 8/9, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo đánh giá và tìm giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Nghệ An phấn khởi và kỳ vọng lớn vào sự kiện này và có một số kiến nghị, đề xuất gửi tới diễn đàn hội thảo.

Thủ tục còn khá phức tạp

Ông Trần Hữu Tuyến - Đại diện Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của tỉnh khi phối hợp với VCCI tổ chức hội thảo tìm giải pháp cải thiện chỉ số PCI. Trên thực tế, sau khi trải qua 2 năm đại dịch Covid-19, “sức khỏe” của doanh nghiệp bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, các doanh nghiệp đã kiệt quệ nên các gói triển khai hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động cần kịp thời hơn. Các gói cho vay ưu đãi lãi suất để trả lương cho người lao động; chính sách về miễn, giảm thuế, tiền thuê đất… thời kỳ dịch Covid-19 trước đây hay gần đây là gói hỗ trợ người lao động thuê nhà 6 tháng… thủ tục còn khá phức tạp, kéo dài, doanh nghiệp, người lao động rất khó tiếp cận.

Bên cạnh đó, theo quy định định kỳ 2 tháng 1 lần tỉnh gặp gỡ hội doanh nghiệp, doanh nhân để lắng nghe kiến nghị, tâm tư của doanh nghiệp nhưng gần đây các cuộc họp không còn thường xuyên. Các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng chưa được lắng nghe, giải quyết rốt ráo hơn.

Kỳ vọng vào tinh thần hội thảo cải thiện chỉ số PCI

Ông Phan Thanh Miễn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trao đổi: Để cải thiện chỉ số PCI, điều quan trọng nhất vẫn là phải cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, phải lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, bộ máy chính chính và cán bộ công chức phải đồng hành thay vì chỉ giám sát, quản lý.

Nghệ An là tỉnh còn nghèo nên không có nhiều nguồn để hỗ trợ các doanh nghiệp và các doanh nghiệp cần nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ thông thoáng; bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức có tâm, có tầm dám làm, dám chịu để giải quyết thủ tục hành chính linh hoạt, nhanh gọn. Ông Phan Thanh Miễn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Tuyển dụng lao động khó

Đại diện Tổng Công ty Luxshare-ICT (KCN VSIP Nghệ An) tại diễn đàn thúc đẩy tuyến vận tải biển hàng hóa bằng container do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức mới đây chia sẻ: Theo kế hoạch, mở rộng sản xuất lên hết công suất, Tổng Công ty sẽ cần từ 20-30 vạn công nhân. Hiện nay, Công ty mới đi vào hoạt động giai đoạn 1 nên cần 7.000 công nhân mà tuyển dụng đã khá khó khăn. Sở dĩ nhà đầu tư chọn Nghệ An là điểm đầu tư là vì cho rằng tỉnh có nhân lực dồi dào, giá rẻ nhưng thực tế tuyển lao động không hề dễ nên mong muốn thời gian tới tỉnh quan tâm có chính sách để đào tạo, thu hút lao động trẻ ở lại quê hương thay vì đi làm ăn xa.