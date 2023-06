Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã chủ động triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là một kỳ thi đặc biệt quan trọng đối với học sinh lớp 12, theo kế hoạch sẽ được tổ chức từ ngày 27-30/6 trên cả nước. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 37.000 thí sinh dự thi với 70 địa điểm tổ chức thi. Đến thời điểm này, Nghệ An đã chốt phương án cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Để công tác cung cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tốt, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã chủ động triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Nghệ An kiểm tra thông số kỹ thuật trạm biến áp 110kV Diễn Châu nhằm đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, TBA110kV, hệ thống SCADA, phát quang bảo đảm an toàn hành lang tuyến để ngăn ngừa sự cố trong vận hành hệ thống điện. Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Công nhân PC Nghệ An tăng cường công tác phát quanh hành lang, đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc chủ động làm việc và phối hợp với các Hội đồng thi tại địa phương để nắm bắt danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, các Hội đồng tuyển sinh. Lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện. Đảm bảo 100% các điểm thi phải có máy phát dự phòng và ở tình trạng sẵn sàng hoạt động để đảm bảo cấp điện khi có sự cố xảy ra. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Trực tăng cường đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày tổ chức thi.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Năm nay, trước tình hình diễn biến thời tiết cực đoan, ngay những ngày đầu tháng 5 đã có những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cung ứng điện trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu tháng 6/2023, công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Đồng thời, rà soát toàn bộ lưới điện để kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục các điểm xung yếu có nguy cơ gây sự cố. Đặc biệt đối với các đường dây cấp điện cho các địa điểm thi, điểm in đề, điểm chấm thi và làm phách. Tại mỗi điểm thi chúng tôi đều bố trí nhân lực trực với đầy đủ phương tiện và vật tư thiết bị dự phòng, đảm bảo xử lý nhanh nhất nếu có sự cố về điện xảy ra”.

Công nhân Điện lực TP Vinh (PC Nghệ An) tăng cường xử lý khiếm khuyết, thực hiện thay đầu cáp kém chất lượng trên lưới, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn trước, trong và sau mùa thi năm 2023.

Với sự chủ động xây dựng phương án, triển khai các biện pháp cụ thể Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.