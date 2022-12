Công ty Điện lực Nghệ An hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ VIII

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII, sáng 10/12, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, nhân đạo.

Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” được Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức trong nhiều năm qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và hưởng ứng Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Điện lực Nghệ An đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc Công ty cùng chung một tấm lòng để giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống bằng chính giọt máu quý báu, bằng chính tấm lòng chân thành của mình.

Đặc biệt, 2 năm 2020, 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia khó khăn với cộng đồng, Công ty Điện lực Nghệ An vẫn hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” một cách linh hoạt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đáng ghi nhận, những cán bộ, công nhân viên, người lao động mặc dù ở các đơn vị phải liên tiếp hứng chịu các đợt bão, lũ lụt lịch sử, hay những khu vực bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tích cực tham gia hoạt động nhân ái này.

Qua 7 lần triển khai, tinh thần thiện nguyện của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An càng được nhân rộng theo từng năm. Có rất nhiều cán bộ, công nhân viên của đơn vị đã tình nguyện tham gia hiến máu trong cả 7 năm và tiếp tục đăng ký tham gia tại năm thứ 8 này. Đặc biệt có những người đã 15 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Như vậy, có thể thấy, sự yêu thương đã được lan tỏa và vòng tay nhân ái đã nối ngày một rộng lớn hơn trong toàn Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng cũng như trong toàn ngành Điện nói chung.

“Tuần lễ hồng EVN” năm nay thu hút sự tham gia của 142 cán bộ, công nhân viên Công ty. Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp tham gia hiến máu của cán bộ công nhân viên các đơn vị thuộc ngành Điện đóng trên địa bàn tỉnh như: Truyền tải điện và Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Không chỉ trong “Tuần lễ hồng EVN” theo phát động của Tập đoàn, vào từng giai đoạn trong năm, tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc còn tham gia chương trình hiến máu nhân đạo tại các địa phương.

Đây là chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022), hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng”; đồng thời cũng là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa khi Tết Nguyên đán đang cận kề, góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mỗi dịp Tết.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, ông Lê Quang Thanh cho biết: Bên cạnh nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy phục vụ kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực Nghệ An luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng.

“Tháng 12 là thời điểm khan hiếm lượng máu dự phòng cho người bệnh, đặc biệt là đối với các bệnh nhi, đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng tới các hoạt động hiến máu và an toàn truyền máu trên cả nước.

Việc tham gia hiến máu nhân đạo của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An sẽ góp phần tham gia đóng góp những giọt máu quý báu của mình để cứu sống những người bệnh trên cả nước” - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh chia sẻ.