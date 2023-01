Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị trao quà Tết tại Thanh Chương

Đặng Cường Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị (Công an Nghệ An) trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân tại các xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương với tổng giá trị 100 triệu đồng và 1 tấn gạo.