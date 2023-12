Cử tri Đô Lương kiến nghị chuyển thủ tục xác nhận hồ sơ lý lịch tư pháp về tuyến huyện

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 1/12, các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các ông: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách; đại diện các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Hoàng Minh Hiếu thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sau 22,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết; cho ý kiến lần thứ 3 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần thứ 2 đối với 1 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội trong đoàn Nghệ An đã có 61 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Các cử tri xã Đại Sơn tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đã tích cực trao đổi, phát biểu thảo luận tại hội trường, thảo luận đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan quan tâm, tháo gỡ, giải quyết. Nhiều ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An như: Bổ sung kinh phí chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A; bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 để tiếp tục thực hiện và sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua khối 4, khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; giải quyết tồn tại, vướng mắc Thủy điện Bản Vẽ; kinh phí thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng... đã được Quốc hội đồng ý, ban hành Nghị quyết và giao Chính phủ xem xét, quyết định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tham dự hội nghị, cử tri xã Đại Sơn đánh giá cao về kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Cử tri Nguyễn Cảnh Lâm ở xã Đại Sơn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu chế biến lâm sản công nghệ cao. Ảnh: Thành Cường

Cử tri xã Đại Sơn cũng tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề chính sách đối với người có công; chế độ cho người tham gia phòng, chống Covid-19; cơ sở hạ tầng và nhân lực của các cơ sở y tế cấp xã; công tác quản lý Nhà nước trên không gian mạng; giảm thủ tục vay vốn đối với cán bộ, công nhân, viên chức; vệ sinh an toàn thực phẩm; sáp nhập đơn vị hành chính; vướng mắc về đấu thầu trong xây dựng cơ bản; chính sách rà soát, bình chọn hộ nghèo;...

Ông Nguyễn Cảnh Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn phản ánh, theo quyết định của Thủ tướng, Dự án chế biến lâm sản công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ trên địa bàn huyện Đô Lương và huyện Nghi Lộc có tổng diện tích 618 ha. Dự án sẽ là nơi tập trung thực hiện các hoạt động, ứng dụng thành tựu nghiên cứu, phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực lâm nghiệp, tập trung lĩnh vực sản xuất giống lâm nghiệp, trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được thực hiện. Ông Nguyễn Cảnh Lâm kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Ông Lâm cũng phản ánh, hiện nay, mức độ, tiêu chuẩn đánh giá các trường học đang cào bằng, miền núi cũng như thành phố. Để tránh thiệt thòi cho các địa phương còn khó khăn, ông Lâm đề nghị quy định rõ tiêu chuẩn đánh giá theo từng vùng.

Cử tri Nguyễn Đình Sơn đề nghị chuyển thủ tục lý lịch tư pháp về tuyến huyện, xã để phục vụ người dân. Ảnh: Thành Cường

Về lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh, những năm qua, mặc dù xã, huyện và ngành Y tế chú trọng đầu tư vào trạm y tế xã, phường, phần nào đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội, trang thiết bị của các cơ sở y tế cấp xã ngày càng lạc hậu, bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ tăng cường về cơ sở biến động, chưa phát huy hiệu quả về chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh. Cử tri đề nghị các cấp xem xét bố trí đầu tư trang thiết bị và bố trí cán bộ, bác sĩ về trạm y tế cấp xã hợp lý để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cử tri Nguyễn Đình Sơn ở xã Đại Sơn phản ánh, mỗi lần làm lý lịch tư pháp, công dân ở xã Đại Sơn phải đi 50 - 60 km xuống Sở Tư pháp, chưa kể công dân ở vùng sâu, vùng xa như Tương Dương, Kỳ Sơn, gây mất rất nhiều thời gian, phát sinh chi phí của người dân. Ông Sơn kiến nghị, chuyển thủ tục xác nhận hồ sơ lý lịch tư pháp về tuyến huyện, xã để thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, ông Sơn cũng kiến nghị giảm phí xác nhận lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên làm hồ sơ xin việc.

Đại diện Sở NN&PTNT trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương và sở, ngành đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dịp này, các đại biểu Quốc hội đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Hoàng Minh Hiếu đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.