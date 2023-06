Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng từ đập thủy điện

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã chủ động triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.