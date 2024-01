Cục Quản lý thị trường Nghệ An nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương và UBND tỉnh

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Về phía Tổng cục Quản lý thị trường có đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2023 là năm thứ 5 Tổng cục Quản lý thị trường hoạt động dưới mô hình ngành dọc. Cùng với lực lượng quản lý thị trường cả nước, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An đã có sự phát triển toàn diện.

Mặc dù các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nhằm trốn tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lợi dụng thương mại điện tử và sự hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của nước ta nhưng Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương, cùng với lực lượng quản lý thị trường cả nước tích cực, chủ động vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Kết quả chung công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong năm (từ ngày 15/12/2022 - 15/12/2023), qua kiểm tra 3.243 vụ, đã xử lý 3.023 vụ. Tổng tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng, trong đó, số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 5,4 tỷ đồng, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã bán hơn 460 triệu đồng…

Trong năm 2023, Cục Quản lý thị trường đã chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm vi phạm về pháo nổ cho cơ quan Công an với tang vật vi phạm là 131 kg pháo nổ các loại để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục thực hiện tốt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong công tác chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua đã được đẩy mạnh. Các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đã chủ động phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, xác định hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thừa ủy quyền, Tổng cục Quản lý thị trường trao Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Công Thương cho Cục Quản lý thị trường Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh ghi nhận thành tích kết quả đạt được của Cục trong thời gian qua. Năm qua, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp với Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Công ty Xăng dầu Nghệ An hỗ trợ nhau trong trao đổi cung cấp thông tin, hỗ trợ về nghiệp vụ, thẩm tra, xác minh, hỗ trợ phối hợp lực lượng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Đây là điểm nổi bật của Nghệ An. Số vụ xử lý trên số vụ kiểm tra đạt trên 92%, chứng tỏ chất lượng kiểm tra tốt.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Cục Quản lý thị trường Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế trong nước có bước phục hồi tốt hơn, các hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác trên thị trường cũng sẽ tiềm ẩn những diễn biến khó lường đòi hỏi công tác quản lý Nhà nước của lực lượng quản lý thị trường cần phải tập trung triển khai quyết liệt.

Trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 2 tập thể. Ảnh: Thu Huyền

Trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thu Huyền

Tổng cục trưởng đề nghị Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường kiểm tra thị trường; Phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết giữa các lực lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; Kịp thời đưa tin về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính , các vụ việc điển hình nhằm khuyến cáo và cảnh báo người tiêu dùng trong mua bán và sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Trong kiểm tra, kiểm soát cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện những biến động về cung -cầu, giá cả hàng hóa. Chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đồng chí Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường

Dịp này, tập thể Cục Quản lý thị trường Nghệ An được Bộ Công Thương, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 2 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương vì có nhiều thành tích trong công tác quản lý thị trường.