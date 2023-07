Đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt định kỳ ở tổ chức cơ sở Đảng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, chiều ngày 3/7, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV đã có buổi tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ khối 14, phường Trường Thi, thành phố Vinh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trường Thi.

Về phía Chi bộ khối 14 có Ban cán sự và 132 đảng viên cử tri tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Hậu

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thị Minh Sinh thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó nhấn mạnh các vấn đề được Đại biểu Quốc hội nói chung, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An quan tâm, phản ánh, kiến nghị nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong đời sống thực tiễn thông qua nhiều ý kiến góp ý sửa đổi các dự án luật, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi); kiến nghị với Quốc hội và chủ động trực tiếp làm việc với các bộ, ngành liên quan để giải quyết thấu đáo các vấn đề còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở chuyên trách, bán chuyên trách…Đặc biệt, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5 này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm đến công tác an sinh xã hội, làm việc với các doanh nghiệp, nhà tài trợ kêu gọi ủng hộ chủ trương xây dựng nhà ở cho người nghèo với 720 căn nhà, tương đương 37 tỷ đồng…

Tại buổi buổi tiếp xúc, các cử tri đã bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự khi được đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng dự sinh hoạt chi bộ để lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đa số ý kiến ghi nhận sự đổi mới tích cực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua, thể hiện rõ tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao của Đại biểu dân cử; đặc biệt làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng; từng bước sâu sát tìm hiểu tình hình thực tế đời sống của Nhân dân để điều chỉnh, ban hành kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách đúng đắn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội, tạo niềm tin trong Nhân dân.

ĐBQH Võ Thị Minh Sinh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phan Hậu

Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trước tình hình thực tiễn của cuộc sống, cử tri Đậu Đình Liễu đề nghị các bộ, ngành Trung ương chăm lo phát triển kinh tế, thu hút đầu tư đặc biệt là quan tâm phát triển mô hình kinh tế trang trại và gia trại; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý mạng xã hội; nghiên cứu đổi mới chương trình sách giáo khoa phù hợp, cử tri cho rằng chương trình sách giáo khoa như hiện nay khá nặng nề. Về vấn đề bảo vệ an ninh Quốc gia cần phải nâng cao cảnh giác trong tình hình mới, tránh để xảy ra vụ việc như ở Đắk Lắk vừa qua.

Cử tri Nguyễn Đức Cổn, nguyên Bí thư Chi bộ đề nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách song hành với doanh nghiệp, giảm áp lực cho doanh nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Cùng với đó, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm, đề nghị lãnh đạo tỉnh giải quyết tình trạng mất mỹ quan đô thị ở Khu tập thể Nhà máy nước đã được nhân dân kiến nghị nhiều năm qua. Cùng với nội dung này, cử tri Hoàng Đăng Hảo kiến nghị với Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Quản lý đô thị để quản lý môi trường Đô thị theo luật.

Cử tri Bùi Thu Hương và cử tri Phạm Thị Hồng Thái cho rằng Quốc hội khóa XV cũng như Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhân dân nhất là những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, Quốc hội cần quan tâm, sâu sát hơn nữa để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp tình hình thực tiễn liên quan đến đời sống dân sinh, hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị định 21 để các doanh nghiệp phục hồi phát triển sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19; giải quyết những tồn tại vướng mắc trong việc cấp quyền sử dụng đất cho người dân; ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của Thủy điện Bản Vẽ…

Các cử tri khối 14 phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu

Với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các đảng viên, ĐBQH Võ Thị Minh Sinh đã tiếp thu, giải trình những vấn đề liên quan với vai trò đại biểu dân cử. Đồng thời, báo cáo với cử tri sẽ tổng hợp các nội dung thuộc thầm quyền của Quốc hội gửi đến Ban Dân nguyện của Quốc hội, những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ phản ánh tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào ngày 5/7 đến ngày 7/7/2023 tới đây./.