Đại hội Đảng bộ xã Nghi Tiến (Nghi Lộc) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Châu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc và lãnh đạo các ban, ngành huyện Nghi Lộc cùng 144 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Nghi Tiến, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Hiền Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghi Tiến đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có 29/36 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện.



Về kinh tế, xã Nghi Tiến tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,25%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 97,4 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp 46,1 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 36,5 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại đạt 14,9 tỷ đồng (vượt 430% so với Nghị quyết Đại hội). Thu nhập bình quân ước đạt 45,3 triệu đồng/người/năm (tăng 11,1 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% năm 2015 giảm xuống còn 1% năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hiền Nhiệm kỳ qua, xã Nghi Tiến đã triển khai thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư. Tổng vốn huy động để xây dựng cơ bản của xã ước đạt trên 25,8 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng); để đầu tư xây dựng thêm hệ thống đường giao thông, nâng cấp các phòng học, trụ sở làm việc của xã, sân vận động, xây dựng mới nhà văn hóa xã...

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo có nhiều khởi sắc, trường mầm non, tiểu học được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I; hiện đang tiếp tục xây dựng Trường THCS Tiến - Thiết đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2020... Về y tế, các chương trình quốc gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y tế dự phòng được thực hiện tốt; không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được đẩy mạnh; Đến cuối năm 2019 đã có 10 khu dân cư và 3 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 87,4%;...

Mô hình chăn nuôi gà siêu trứng cho thu nhập cao ở xã Nghi Tiến (Nghi Lộc). Ảnh: Ngọc Anh Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền được quan tâm. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội có nhiều đổi mới...; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị được nâng cao. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới là tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 7 - 9%; Cơ cấu kinh tế nông, lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 45,1%; Công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 28,1%; Dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng 26,7%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; Hàng năm xếp loại Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ quan tâm một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung cho xây dựng NTM trong năm 2020 và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao; Làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thu hút các dự án trọng điểm vào địa bàn; khai thác hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có trên địa bàn;Tập trung nâng cao công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, quan tâm công tác đào tạo cán bộ trẻ; Tạo sự đồng thuận quyết tâm cao trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Tiến nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: PV