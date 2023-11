Dai-ichi Life Việt Nam hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nghệ An

Nằm trong chuỗi Chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho Cộng đồng”, hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung chịu hậu quả do mưa lũ, thiên tai, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life VN) đến thăm và trao 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt), cho 100 hộ dân tại 2 xã Châu Bình và Châu Hội, huyện Quỳ Châu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lũ liên tiếp trong thời gian qua.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life VN, chia sẻ: “Miền Trung nước ta là một trong những khu vực phải gánh chịu thiệt hại rất lớn do thiên tai, khiến cho đời sống người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Với thông điệp “Kết nối Triệu Yêu Thương” và tinh thần “tương thân, tương ái”, chúng tôi rất xúc động khi đến thăm và hỗ trợ những suất quà thiết thực cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua tại huyện Quỳ Châu để chia sẻ, động viên tinh thần, giúp bà con có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Đây là hoạt động hỗ trợ người dân đầu tiên tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2023 của Dai-ichi Life VN. Năm 2022, Dai-ichi Life VN hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt cho 3.200 người dân, tổng số 2,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền cứu trợ hơn 13 tỷ đồng cho hơn 16.000 người dân trên cả nước trong 16 năm qua.

Dai-ichi Life VN tự hào tiên phong triển khai nhiều sáng kiến và dự án hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, tổng số tiền đóng góp hơn 60 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2022 đến nay, Dai-ichi Life VN tặng 7.800 phần học bổng, quà khuyến học và chăm sóc sức khỏe trị giá 5,2 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 46 tỉnh thành. Dự án “Nước sạch học đường” cũng được Dai-ichi Life VN triển khai từ năm 2012 với 127 hệ thống máy lọc nước uống sạch và 11 công trình nước uống sạch được bàn giao, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, cung cấp nước uống sạch cho hơn 40.000 học sinh, giáo viên tại 123 trường học ở vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Hướng đến mục tiêu phục vụ trên 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững, Dai-ichi Life VN đã và đang triển khai dự án “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho mọi người”, tập trung vào ba chủ đề lớn: “Hạnh phúc cho Khách hàng, Đối tác và Nhân viên”, “Hạnh phúc cho Cộng đồng” và “Hạnh phúc cho Trái đất” với chuỗi chương trình và hoạt động thiết thực, đồng bộ và quy mô lớn xuyên suốt năm. Công ty không ngừng nỗ lực mang đến hạnh phúc và bình an cho mỗi người, mỗi nhà thông qua bốn giá trị trải nghiệm: Bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe thể chất & tinh thần và kết nối yêu thương.

9 tháng đầu năm 2023, Dai-ichi Life VN là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy trì đà tăng trưởng và đạt lợi nhuận 1.907 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2022. Thị phần dựa trên tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 12,5%, tăng 0,2% so với cùng kỳ 2022. Cùng với mức vốn chủ sở hữu 9.800 tỷ đồng và tổng tài sản trên 62.000 tỷ đồng (tăng 7,5% so với đầu năm 2023), Dai-ichi Life VN nằm trong nhóm Top 3 Công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài lớn nhất có hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế, Công ty là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, xếp vị trí thứ 59/1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam năm 2022./.