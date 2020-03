Đại úy Công an ở Nghệ An được trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2019

(Baonghean.vn) -Trong danh sách 20 người, có 2 cá nhân đến từ Nghệ An được đề cử ở lĩnh vực an ninh, trật tự và lĩnh quốc phòng. 1 trong 2 người sau đó đứng đầu ở lĩnh vực an ninh, trật tự, người còn lại được trao giải thưởng Gương mặt trẻ triển vọng 2019.