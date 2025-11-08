Trong nước Đánh giá sức mạnh Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan: Chúng ta vượt trội Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan hứa hẹn là trận quyết đấu đỉnh cao bảng A, nơi cả hai phô diễn sức mạnh và quyết tâm giành ngôi đầu.

Đánh giá lực lượng 2 đội

Nữ Việt Nam đang có lực lượng mạnh, nhưng ở trận gặp Indonesia, tiền vệ Dương Thị Vân đã dính chấn thương gối và chưa chắc kịp trở lại. Ngoài trường hợp này, các vị trí còn lại đều sung sức, với những gương mặt chủ lực như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy và Chương Thị Kiều. Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu lớn giúp Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Nữ Thái Lan có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Các trụ cột như Casteen, Jinantuya hay Phomsri đều đạt phong độ cao và mang lại nhiều phương án tấn công đa dạng. Kinh nghiệm đối đầu cùng lối chơi chắc chắn giúp Thái Lan có cơ sở để bảo vệ ngôi đầu bảng, đặc biệt khi họ chỉ cần một kết quả hòa.

Phong độ gần đây của 2 đội

Việt Nam toàn thắng cả 2 trận đầu vòng bảng, ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới. Họ thắng Campuchia 6-0 và Indonesia 7-0, thể hiện sức mạnh vượt trội nhưng vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó Huỳnh Như chưa ghi bàn dù được trao nhiều cơ hội dứt điểm.

Thái Lan cũng toàn thắng 2 trận đầu tiên với cùng tỷ số 7-0 trước Indonesia và Campuchia. Họ cho thấy hàng công hiệu quả, hàng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Việc dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng giúp Thái Lan bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn, nhưng vẫn quyết tâm duy trì vị thế số 1 tại Đông Nam Á.