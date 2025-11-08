Thứ Hai, 11/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Trong nước

Đánh giá sức mạnh Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan: Chúng ta vượt trội

Lương Đàm 11/08/2025 17:13

Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan hứa hẹn là trận quyết đấu đỉnh cao bảng A, nơi cả hai phô diễn sức mạnh và quyết tâm giành ngôi đầu.

Mục lục
Thi đấu quả cảm, U19 nữ Việt Nam xuất sắc cầm hoà Thái Lan

Đánh giá lực lượng 2 đội

Nữ Việt Nam đang có lực lượng mạnh, nhưng ở trận gặp Indonesia, tiền vệ Dương Thị Vân đã dính chấn thương gối và chưa chắc kịp trở lại. Ngoài trường hợp này, các vị trí còn lại đều sung sức, với những gương mặt chủ lực như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy và Chương Thị Kiều. Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu lớn giúp Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Nữ Thái Lan có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Các trụ cột như Casteen, Jinantuya hay Phomsri đều đạt phong độ cao và mang lại nhiều phương án tấn công đa dạng. Kinh nghiệm đối đầu cùng lối chơi chắc chắn giúp Thái Lan có cơ sở để bảo vệ ngôi đầu bảng, đặc biệt khi họ chỉ cần một kết quả hòa.

Phong độ gần đây của 2 đội

Việt Nam toàn thắng cả 2 trận đầu vòng bảng, ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới. Họ thắng Campuchia 6-0 và Indonesia 7-0, thể hiện sức mạnh vượt trội nhưng vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó Huỳnh Như chưa ghi bàn dù được trao nhiều cơ hội dứt điểm.

Thái Lan cũng toàn thắng 2 trận đầu tiên với cùng tỷ số 7-0 trước Indonesia và Campuchia. Họ cho thấy hàng công hiệu quả, hàng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Việc dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng giúp Thái Lan bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn, nhưng vẫn quyết tâm duy trì vị thế số 1 tại Đông Nam Á.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar: Thế trận một chiều

Nhận định, dự đoán Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar: Thế trận một chiều

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Atletico Madrid: Chiến thắng nghẹt thở

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Atletico Madrid: Chiến thắng nghẹt thở

Nhận định, dự đoán Chelsea vs AC Milan: Ngược dòng ngoạn mục

Nhận định, dự đoán Chelsea vs AC Milan: Ngược dòng ngoạn mục

Nhận định, dự đoán Leeds vs AC Milan: Chủ nhà gục ngã

Nhận định, dự đoán Leeds vs AC Milan: Chủ nhà gục ngã

Nhận định, dự đoán Man City vs Palermo: Nghiền nát kẻ yếu

Nhận định, dự đoán Man City vs Palermo: Nghiền nát kẻ yếu

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar: Thế trận một chiều

Nhận định, dự đoán Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar: Thế trận một chiều

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Atletico Madrid: Chiến thắng nghẹt thở

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Atletico Madrid: Chiến thắng nghẹt thở

Nhận định, dự đoán Chelsea vs AC Milan: Ngược dòng ngoạn mục

Nhận định, dự đoán Chelsea vs AC Milan: Ngược dòng ngoạn mục

Nhận định, dự đoán Leeds vs AC Milan: Chủ nhà gục ngã

Nhận định, dự đoán Leeds vs AC Milan: Chủ nhà gục ngã

Nhận định, dự đoán Man City vs Palermo: Nghiền nát kẻ yếu

Nhận định, dự đoán Man City vs Palermo: Nghiền nát kẻ yếu

Xem thêm Trong nước

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Trong nước
      Đánh giá sức mạnh Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan: Chúng ta vượt trội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO