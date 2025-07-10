Kinh tế Danh sách các điểm ngập tại Hà Nội sáng 7/10 Trận mưa lớn sáng 7/10 khiến nhiều điểm ngập sâu tại Hà Nội, tập trung ở các quận nội thành và khu vực ven sông, gây cản trở giao thông giờ cao điểm.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, đến 10 giờ sáng 7/10, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hàng chục điểm ngập tại các khu vực Tô Lịch, sông Nhuệ và Long Biên. Mức ngập trung bình từ 20-25 cm, khiến nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ.

Lưu vực Tô Lịch: nhiều tuyến phố ngập sâu kéo dài

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, đến 7 giờ sáng 7/10, hàng loạt điểm ngập xuất hiện ở lưu vực Tô Lịch, gồm:

Phố Thụy Khuê (đoạn từ trường Chu Văn An đến dốc La Pho)

Phố Mạc Thị Bưởi

Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)

Phố Bùi Xương Trạch (từ số nhà 49 đến 93 Bùi Xương Trạch)

Phố Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng – ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng)

Khu Thành Công (trước trụ sở UBND phường)

Nhiều đoạn bị ngập sâu 20-25 cm khiến xe máy và ô tô di chuyển khó khăn, đặc biệt là khu vực Bùi Xương Trạch và Huỳnh Thúc Kháng nước dâng nhanh do địa hình trũng.

Lưu vực sông Nhuệ: khu vực ngập rộng nhất thủ đô

Khu vực lưu vực sông Nhuệ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận hàng loạt điểm ngập cục bộ tại:

Ngã ba Mỹ Đình – Thiên Hiền

Đường Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình)

Phố Phú Xá (ngã ba Phú Xá – Phúc Hoa)

Đường Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên (sau tòa Keangnam)

Đường Võ Chí Công (trước tòa nhà UDIC)

Phố Hoàng Quốc Việt (đoạn Đại học Điện Lực)

Phố Phan Văn Trường (cổng chợ – doanh trại quân đội)

Phố Hoa Bằng (ngõ 99)

Phố Trần Cung (cây xăng A38)

Đường Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8)

Phố Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm)

Phố Nguyễn Trãi (trước Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – làn xe buýt bên chẵn)

Phố Quan Nhân

Phố Quang Trung (trước THPT Nguyễn Huệ và đối diện ga La Khê)

Khu vực Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La)

Phố Xốm (đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát)

Khu vực Lê Lợi – Trần Hưng Đạo (xung quanh chợ Hà Đông)

Đường Quyết Thắng

Phố Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa HUD3)

Quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4, phường Yên Nghĩa)

Khu TT18 phường Phú La

Khu đô thị Văn Quán (cuối đường Nguyễn Khuyến giao Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi)

Đường Tây Mỗ (từ cổng Ủy ban cũ đến cầu Triền)

Đường Xuân Phương (số nhà 268)

Đây là khu vực có mật độ giao thông cao, nhiều tuyến đường trũng thấp, khiến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Lưu vực Long Biên: ngập quanh Aeon Mall và khu dân cư

Tại lưu vực Long Biên, nhiều tuyến phố chính bị ngập nước, bao gồm:

Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm)

Đường Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97)

Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall)

Đường Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên)

Phố Vũ Xuân Thiều, Hoa Lâm, Lệ Mật, ngõ 80 Hoa Lâm, Nam Đuống, Phú Viên

Khu vực quanh Aeon Mall và cầu Vĩnh Tuy là những điểm ngập nặng nhất do mưa lớn kết hợp nước dâng từ hệ thống cống thoát chậm.

Các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ cũng xuất hiện ngập cục bộ

Một số tuyến đường huyết mạch của Hà Nội cũng không tránh khỏi ngập:

Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức

Quốc lộ 3 (thôn Hương Ninh, đoạn phố Mã, đoạn phố Gò Sỏi, cổng làng Dược Hạ, gầm cầu Phủ Lỗ)

Quốc lộ 32 (cổng chào Hoài Đức, đối diện phố Ngọa Long, đoạn ga Phú Diễn)

Đường Văn Tiến Dũng (đoạn giao Quốc lộ 32)

Phố Ngọc Trục

Các khu vực này ngập trung bình 20–25 cm, khiến phương tiện di chuyển chậm và nhiều xe chết máy.

Hà Nội huy động toàn bộ trạm bơm để tiêu thoát nước

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã vận hành toàn bộ hệ thống trạm bơm gồm Yên Sở, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù, Đa Sỹ, Hà Trì, Mậu Lương, DPS, Cầu Chui, Đông Trù… để giảm mực nước trên hệ thống.

Đồng thời, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường vận hành các trạm Yên Nghĩa, Khê Tang, Đào Nguyên nhằm hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ và tiêu thoát cho các khu vực đô thị phía Tây.

Các lực lượng ứng trực tiếp tục thu dọn rác tại miệng thu, mở cửa phai, đảm bảo thông dòng chảy và báo cáo liên tục theo diễn biến thời tiết.

Người dân nên tránh di chuyển qua các điểm ngập sâu như Nguyễn Trãi, Quang Trung (Hà Đông), Huỳnh Thúc Kháng, Lê Đức Thọ và khu vực Aeon Mall Long Biên.

Các phương tiện cá nhân nên tạm dừng hoặc chọn tuyến đường cao hơn để đảm bảo an toàn trong sáng và trưa 7/10.

Lượng mưa dự kiến vẫn duy trì trong buổi sáng, nên tình trạng ngập cục bộ tại Hà Nội có thể kéo dài đến đầu giờ chiều.