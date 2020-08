Dập đám cháy từ bếp nhà dân lan sang rừng sản xuất

Vào hồi 17h15' ngày 10/8, đã xảy ra cháy ở nhà ông Nguyễn Đình Thao, tại xóm 10, xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Diện tích rừng bị cháy khoảng 1 ha chủ yếu là keo và thông. Ảnh: Chu Minh

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4, số 9 xuất 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện, lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy.