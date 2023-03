Dấu hiệu lừa đảo của cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn (Thanh Chương)

(Baonghean.vn) - Ở xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) những ngày này, không chỉ người dân mà cả cán bộ đều nhìn nhận công chức địa chính Hoàng Xuân Thành đã lợi dụng niềm tin của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

“Cò” sổ đỏ dưới lớp áo địa chính

Xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn là một trong những cụm dân cư có các hộ dân gửi gắm niềm tin, trao tiền cho công chức địa chính Hoàng Xuân Thành để mong được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Cảnh Hương là một trong những hộ dân như vậy. Ông Hương kể, vào đầu năm 2018, ông có nhờ cán bộ địa chính xã tên là Khánh đo đạc mảnh đất vườn mới mua, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con trai và con dâu (tên là N.C.T và K.T.L). Việc đo đạc hoàn thành thì cán bộ địa chính xã có sự luân chuyển, người về thay ông Khánh là ông Hoàng Xuân Thành.

Vì có chút quan hệ thông gia bên đằng ngoại với Hoàng Xuân Thành nên ông Hương đã đến gặp. “Thời điểm này Thành về xã Ngọc Sơn được khoảng 1 tháng. Chúng tôi cùng nhau lên thị trấn uống rượu, khi nói ra việc của mình thì Thành nói sẽ giúp” - ông Hương kể. Sau khi được gợi ý, ông đã đưa cho Thành 20 triệu đồng gọi là “tiền tạm ứng để quan hệ chỗ này, chỗ nọ cho nhanh xong việc”. Khi trao tiền, vì “dù gì cũng có chút quan hệ thông gia” nên ông Hương không lập giấy biên nhận mà chỉ dùng điện thoại ghi âm trao đổi của hai người.

Trong khoảng thời gian 4 năm qua, khi không thấy Thành giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Hương đã rất nhiều lần thúc giục, thậm chí đã có lần cứng rắn “nếu không vì quan hệ thông gia thì sẽ không để yên chuyện này”. Nhưng lần nào cũng vậy, Thành lại ngỏ lời thông cảm và nói hồ sơ đã nộp lên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, chỉ thêm ít tháng nữa sẽ hoàn thành.

“Mảnh đất của tôi để được cấp sổ đỏ cũng có chỗ khó vì phải chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở. Nên nghe Thành nói vậy thì cũng tin. Đâu ngờ xảy sự thế này. Tôi cũng đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện rồi…” – ông Nguyễn Cảnh Hương cho biết.

Cũng ở xóm Lam Thắng, hộ gia đình anh D. mua đất của hợp tác xã năm 1995. Thời điểm đó, hợp tác xã bán đất cho nhiều người, nhưng chỉ một số người làm được sổ đỏ. Còn anh D., tự nhìn nhận mình không biết việc nên đã đặt vấn đề với cán bộ địa chính. Trước đây, anh từng nhờ cán bộ địa chính cũ nhưng không làm được. Đến khi Hoàng Xuân Thành về xã Ngọc Sơn, anh D. lại tìm đến ông này. Về quan hệ giữa hai bên, theo anh D. thì thống nhất “khoán trắng” cho ông Thành. Anh nói: “Ông Thành nói ông không phải là “cò”, mà vì phải nộp các khoản tiền thuế lên trên. Tiền thuế mấy tôi cũng không biết, nhưng đã nộp thuế thì sẽ có hóa đơn về, vì vậy, trước mắt tôi cho ông “tạm ứng”…”. Hỏi anh D. đã cho ông Thành “tạm ứng” bao nhiêu tiền?. Anh trả lời: “Tạm ứng hai chục triệu…”. Thế khi không thấy giao trả sổ đỏ anh có hỏi, có yêu cầu trả lại tiền không. “Nhiều lần rồi. Lần nào ông cũng trả lời ít tháng nữa có…” – anh D. đáp.

Trong cuộc trao đổi với ông Nguyễn Cảnh Hương và anh D., chúng tôi đã hỏi họ cùng một câu hỏi: “Ở xóm Lam Thắng có nhiều hộ gia đình “khoán trắng” việc làm sổ đỏ cho ông Hoàng Xuân Thành không?”. Câu trả lời của 2 người này giống nhau, rằng có nhiều hộ và số tiền đã đưa cho ông Thành “tạm ứng” từ 15 - 20 triệu đồng. Riêng anh D. còn cho biết thêm: “Hôm tôi ra viết đơn tại xã, có người ngồi bên cạnh còn cho ông Thành “tạm ứng” đến 80 triệu đồng. Mà không chỉ dân như tôi mà có cán bộ xã mới nghỉ cũng đưa tiền cho ông Thành để làm sổ đỏ…!”.

Nhiều lần có phản ánh, đơn thư

Ở xã Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thái Văn An là lãnh đạo chủ chốt biết rõ nhất về cán bộ địa chính Hoàng Xuân Thành. Ông Thái Văn An trao đổi, tháng 11/2018, ông Hoàng Xuân Thành được huyện luân chuyển từ xã Thanh Long về làm cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn.

Sau khi về được khoảng hơn 1 tháng thì ông này đã có đơn thư của 2 người dân là ông Anh và bà Tịu. Trong đơn thông tin ông Hoàng Xuân Thành đã lấy của họ 10 triệu đồng từ cách đó 10 năm. Trước sự việc này, xã đã phải tổ chức làm việc. Kết cục, buộc ông Thành phải trả lại tiền cho ông Anh và bà Tịu. Khi đấy, 2 người dân này nói 10 triệu đồng đã đưa cho ông Thành ở thời điểm rất giá trị, vì vậy, họ buộc ông này phải trả 200 triệu đồng. Chỉ đến khi xã hòa giải thì họ mới chấp nhận lấy 40 triệu đồng từ ông Thành. Vì nhận ở ông Thành có điểm bất ổn, xã đã giáo dục nhắc nhở, yêu cầu không được thực hiện những hành vi như vậy ở xã Ngọc Sơn.

Một thời gian tiếp theo, lại có phản ánh trong nhân dân về việc ông Thành nhận tiền người dân để làm sổ đỏ nhưng không được mà không hoàn trả tiền. Vì vậy, trong cuộc họp giao ban Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo xã đã yêu cầu ông Thành giải thích. Tuy nhiên, ông Thành khẳng định không có sự việc như vậy. Vì người dân không có đơn thư trình báo nên xã không có cơ sở để xem xét. Khoảng tháng 10/2022, có người dân tên là Thìn gửi đơn phản ánh ông Thành nhận 14 triệu đồng để làm sổ đỏ. Vì vậy, UBND xã đã chuyển đơn cho Công an xã xử lý. Sau đó, ông Thành đã buộc phải hoàn trả lại số tiền 14 triệu đồng. Nhận thấy ông Thành thực sự có vấn đề, UBND xã cảnh báo nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 12/2022, thời điểm huyện thực hiện đề án chuyển đổi, luân chuyển cán bộ địa chính và kế toán, ông Thành có thông báo luân chuyển đến địa bàn khác. Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, xã đã thông báo việc ông Thành luân chuyển tại cuộc họp cử tri, đồng thời thông báo toàn xã để người dân nào có vướng mắc gì thì đến giải quyết trước khi ông Thành luân chuyển.

Ít ngày sau, có 6 hộ dân làm đơn tố ông Thành đã nhận của họ số tiền 75 triệu đồng. Khi xã tiếp nhận đơn, đã giao cho ông Thành đến ngày 26/12/2022 thì phải hoàn trả tiền cho 6 hộ dân có đơn; nếu sau thời hạn này không hoàn trả thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vào ngày 17/12/2022, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Thái Văn An tham gia cuộc họp HĐND huyện. Tại đây, xã Ngọc Sơn được đại biểu chất vấn nên ông An đã thông tin về hiện tượng không hay của cán bộ địa chính Hoàng Xuân Thành. Trước thông tin này, ngay tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã đã giao Trưởng Công an huyện nắm bắt, theo dõi tình hình ở xã Ngọc Sơn. Đến ngày 22/12/2022, Công an huyện và đại diện Viện Kiểm sát thực hiện tạm giữ ông Hoàng Xuân Thành, khám xét tại cơ quan và nhà riêng, thực hiện niêm phong hồ sơ liên quan.

“Về công tác tại Ngọc Sơn, ông Thành có 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ. Xã cũng đã giáo dục, cảnh báo nhiều lần. Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an xã… cũng đều đã gọi lên phòng riêng để trao đổi, nhắc nhở. Thế nên, kết cục như ngày hôm nay với ông Thành cũng là xứng đáng…” - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Thái Văn An trao đổi.

Ngày 30/12/2022, UBND xã Ngọc Sơn có Tờ trình số 608/TTr-UBND về việc bổ sung công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường (phụ trách địa chính) gửi UBND huyện Thanh Chương. Nguyên nhân là bởi ông Hoàng Xuân Thành - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường (phụ trách địa chính) bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Dấu hiệu lừa đảo

Vì trong cuộc trao đổi với ông Nguyễn Cảnh Hương, ông này tin Hoàng Xuân Thành đã nộp hồ sơ lên chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện. Bởi vậy, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Đình Hường - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, chúng tôi đã kết nối điện thoại tới chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Chương để kiểm chứng.

Đề nghị Văn phòng cho biết, hiện nay có lưu hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Cảnh Hương, do N.C.T và K.T.L trú tại xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn đứng tên hay không? Giám đốc Văn phòng là ông Nguyễn Quang Huy trả lời: “Văn phòng chỉ lưu hồ sơ của những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những hồ sơ không hợp lệ, có sai sót cần bổ sung thì Văn phòng có phiếu hướng dẫn, thực hiện chuyển trả hồ sơ theo quy định chứ không lưu giữ”.

Tiếp tục đề nghị Giám đốc Nguyễn Quang Huy cho rà soát, kiểm tra để xác định Văn phòng đã từng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do N.C.T và K.T.L trú tại xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn đứng tên hay chưa? Sau khoảng 10 phút, ông Nguyễn Quang Huy thông tin: “Tôi đã cho kiểm tra, Văn phòng chưa bao giờ tiếp nhận hồ sơ của hai người này”.

Cuộc hội thoại với ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Chương được chúng tôi để chế độ loa ngoài. Cùng nghe, ông Nguyễn Cảnh Hương đã nhìn nhận, suốt thời gian 4 năm qua, ông đã bị công chức địa chính Hoàng Xuân Thành lừa dối!