Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới đoạn qua huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương.

Công trình xây dựng đường giao thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương nối từ đường mòn Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương lên Mốc 10 đường tuần tra biên giới giai đoạn 3 (Km10+500 – Km14+974) có chiều dài hơn 4km. Trước đây đường đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn cho người dân rất cao, đồng thời do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua đã có nhiều địa điểm bị sạt lở, một số bờ kè, cầu tràn bị lũ cuốn trôi, người dân trong vùng phải làm cầu tạm, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Để hoàn thành dự án, Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu: Các đơn vị cần xác định rõ việc xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra biên giới, phát triển kinh tế, chính trị và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới.

Trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình. Các vị trí bị sạt lở, hư hỏng do bão số 4 gây ra cần phải báo cáo ngay cho các sở, ban, ngành có liên quan để có các phương án khắc phục và sửa chữa. Trong quá trình thi công thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những khó khăn, nắm chắc tình hình an ninh biên giới; các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công nhằm đảm bảo công trình hoàn thành theo tiến độ đề ra./.