Để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” – Kỳ 1: Trăn trở tìm hướng đi

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở tổng kết Kết luận số 20-KL/TW và nhằm đưa ra những định hướng mới cho phát triển của tỉnh, ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, với mục tiêu “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tận dụng, thu hút mọi nguồn lực cả trong, ngoài tỉnh và nước ngoài, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”. Thời điểm ấy, Nghệ An là tỉnh duy nhất, ngoài 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 26-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Nghệ An trước hết cần phải đổi mới mạnh hơn nữa tư duy, đi lên bằng chính sức của mình; huy động mọi nguồn lực trong tỉnh và ngoài tỉnh cho phát triển; đặt phát triển của Nghệ An trong tổng thể của vùng, để có liên kết, gắn kết với các tỉnh xung quanh và ngay các vùng trong tỉnh của mình. Nghệ An phải phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế, trong đó gồm kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trung ương hỗ trợ là cần thiết, nhất định phải có, nhưng Nghệ An cần phát huy nội lực, đây mới là cái vô tận”.