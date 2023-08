Để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” – Kỳ 3: Nhận diện “điểm nghẽn”

Đánh giá về thực trạng nền kinh tế Nghệ An, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An chưa đủ cao để tạo bứt phá, làm “xoay chuyển” vị thế và thay đổi căn bản quỹ đạo phát triển của tỉnh. Diện tích và dân số lớn, song thu nhập dân cư thấp nên quy mô kinh tế nói chung còn nhỏ, chưa đủ tạo lợi thế về quy mô “xứng tầm” để có thể phát huy đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân khách quan chủ yếu giải thích tại sao trong giai đoạn đầu sang quỹ đạo phát triển mới, Nghệ An lại khó và chậm bứt phá như các tỉnh khác.

Đặc biệt, doanh nghiệp được xem là “xương sống” của bất cứ nền kinh tế nào, song từ con số thực tế cho thấy, dù môi trường kinh doanh của tỉnh được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, song dường như Nghệ An vẫn chưa có một chiến lược thực sự hiệu quả để giải quyết vấn đề then chốt nhất của kinh tế thị trường là phát triển doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá: Quy mô doanh nghiệp tại Nghệ An nói chung còn rất nhỏ trên tất cả các tiêu chí: Vốn kinh doanh, giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn, doanh số, số lao động và cả lợi nhuận trước thuế. Đa số doanh nghiệp tập trung hoạt động trong ngành sử dụng lao động giản đơn, cần ít vốn.