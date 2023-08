Để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” – Kỳ 4: Thời cơ, vận hội mới

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với khu vực, vùng và cả nước; tạo sự thống nhất trong nhận thức của tất cả các cấp, các ngành; từ đó mở đường cho việc đưa ra những giải pháp mới, đột phá để thu hút nguồn lực, cả vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Quan điểm đó được thể hiện rõ tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW về Nghệ An. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những phân tích, định hướng rất sâu sát, cụ thể trên tinh thần vừa trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Nghệ An.