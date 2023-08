Để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” – Kỳ cuối: “Biến Nghị quyết thành của cải vật chất”

Từ kinh nghiệm 10 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, có thể thấy, Bộ Chính trị đã chỉ đạo rất rõ về trách nhiệm thực thi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành một cách đầy đủ và sâu sắc. Các chuyên gia cũng nhiều lần khuyến nghị, để thực hiện được mục tiêu phát triển Nghệ An thời gian tới theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, cần nhận thức và làm rõ thực chất trọng trách quốc gia và khu vực Bắc Trung Bộ mà Nghệ An nhận lĩnh, là trách nhiệm thực thi cả Trung ương và địa phương, được phân giao cụ thể. Trung ương tạo điều kiện thể chế (hình mẫu phát triển), cơ chế, chính sách (hỗ trợ, ưu đãi) và nguồn lực tập trung để giúp Nghệ An vượt qua ngưỡng khó khăn mà tự thực lực tỉnh không giải quyết được. Việc thực thi trách nhiệm đó tạo cho Nghệ An cơ hội “tiến vượt” cả về thể chế lẫn cơ cấu kinh tế – xã hội. Đây cũng là quan điểm mà nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển – Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế – xã hội của tỉnh trong quá trình góp ý cho tỉnh đã nêu bật. Ông cho rằng, điều quan trọng là cần sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện, nhất là việc vượt qua các thách thức nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết mới về Nghệ An.

Trung ương cần hỗ trợ nguồn lực ban đầu hoặc cơ chế thu hút nguồn lực đủ sức hấp dẫn để Nghệ An tạo lập các điều kiện tối thiểu cần thiết, đặc biệt là các điều kiện về hạ tầng như: Sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, giao thông kết nối, hạ tầng đô thị cho công cuộc bứt phá hiện đại, thoát nhanh khỏi “ngưỡng phát triển thấp”; đồng thời Nghệ An cần được trao thêm một số quyền tự chủ, đặc biệt là chính sách và công cụ có liên quan đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đó không chỉ là công cụ liên quan đến thuế, đất, mà còn cả cơ chế tự chủ hơn về lương, tổ chức bộ máy và nhân sự, vốn là những yếu tố quyết định thực chất việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên nhận định: “Để Nghệ An vượt lên đúng tầm, cần cả một hệ thống cơ chế, chính sách đổi mới, không chủ yếu theo tinh thần “cơ chế đặc thù”, mà là “hình mẫu cơ chế vượt trước” về phương diện cơ chế thị trường, thể chế quản trị hiện đại”.