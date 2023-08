Để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” – Kỳ 2: Tạo nền tảng phát triển

Thực hiện chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình để chỉ đạo, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg, ngày 28/12/2007); phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tại Quyết định số 620/QĐ-TTg, ngày 12/5/2015; phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam; Quy hoạch 8 khu công nghiệp nằm ngoài Khu Kinh tế Đông Nam; Quy hoạch vùng Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An; Quy hoạch vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh; Quy hoạch điều chỉnh chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.