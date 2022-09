Dịch sốt xuất huyết ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai có nhiều nguy cơ lây nhanh

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Nghệ An đã có 833 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc ở tỉnh hiện đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và Bắc Trung bộ... Hiện đã có 2 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết.

Chiều 7/9, Sở Y tế Nghệ An có cuộc làm việc với huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai để bàn, triển khai các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết ở 3 địa phương này. Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai; các trung tâm y tế, bệnh viện đóng trên địa bàn 3 huyện, thị xã; các xã có ổ dịch sốt xuất huyết.

Đã có 02 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Tính đến ngày 7/9/2022, Nghệ An ghi nhận 833 ca mắc sốt xuất huyết (đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và Bắc Trung bộ, sau Hà Nội). Trong đó có, 174 ca ngoại lai và 659 ca nội tại. Ca mắc nội tại đầu tiên được ghi nhận tại xóm Thành Vinh 2, xã Nghi Quang, Nghi Lộc vào ngày 25/5/2022.

Trong số 833 ca mắc sốt xuất huyết, đã có 2 bệnh nhân tử vong: 01 bệnh nhân ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu (nam, sinh năm 1987); 01 bệnh nhân ở thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (nữ, sinh năm 1997)... 02 bệnh nhân tử vong này mắc sốt xuất huyết nhưng nhập viện điều trị muộn; khi nhập viện, bệnh diễn biến nhanh.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại các địa phương:

Trong năm 2022 này, dịch sốt xuất huyết đã ghi nhận tại 35 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố. Có 13 xã có ổ dịch đã qua 14 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tuy nhiên có 03 xã có ổ dịch tái ghi nhận gồm: phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai); xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn); xã Diễn Thịnh (Diễn Châu).

Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An nêu rõ: Năm 2022 này, dịch sốt xuất huyết ghi nhận xuất hiện ở nhiều địa phương mới, các năm trước đây chưa ghi nhận, xuất hiện trên diện rộng cả miền biển và khu vực miền núi. Riêng trong 6 ngày đầu tháng 9/2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 162 ca mắc nội tại, trung bình ghi nhận 27 ca/ngày. Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Nghệ An trong thời gian tới là rất lớn.

Hiện ở Nghệ An lưu hành hai type virus D1 và D2 gây sốt xuất huyết. Trong đó, type virus D1 có độc lực mạnh nhất trong 4 type, còn type virus D2 có tốc độ lây lan rất nhanh. Việc cùng lúc lưu hành hai type virus này khiến dịch sốt xuất huyết ở Nghệ An có nguy cơ lan rộng và diễn biến nặng.

Diễn biến ca mắc nội tại qua các tháng năm 2022:

Theo ngành Y tế Nghệ An, 3 địa phương có nguy cơ sốt xuất huyết tăng cao trong thời gian tới đó là huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai…

Tại huyện Diễn Châu, số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 213 ca (33 ca ngoại lai; 180 ca nội tại); có 134 ca khỏi bệnh và ra viện, 78 ca đang điều trị, 01 ca tử vong. Ca mắc nội tại đầu tiên được ghi nhận tại xã Diễn Hồng vào ngày 18/6/2022. Các ca mắc đã được ghi nhận tại 29 thôn/xóm/khối ở 08 xã, thị trấn (còn 5 xã đang xuất hiện bệnh nhân mới). Hiện số ca mắc mới trung bình 2,5 ca/ngày.

Tại huyện Quỳnh Lưu, số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 258 ca (26 ca ngoại lai; 232 ca nội tại); 138 ca khỏi bệnh và ra viện, 119 ca đang điều trị, 01 ca tử vong. Ca mắc đầu tiên được ghi nhận tại xã Tiến Thủy vào ngày 11/7/2022. Các ca mắc đã được ghi nhận tại 11 xã. Trong đó có 04 xã đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 03 xã có ca mắc mới ghi nhận vào đầu tháng 9 (Quỳnh Thắng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thạch). Hiện số ca mắc mới trung bình 4,2 ca/ngày.

Tại thị xã Hoàng Mai, số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 62 ca (12 ca ngoại lai; 50 ca nội tại); 23 ca đã khỏi bệnh và ra viện, 39 ca đang điều trị. Ca mắc đầu tiên được ghi nhận tại phường Quỳnh Dị vào ngày 26/5/2022. Các ca mắc đã được ghi nhận tại 5 phường (Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Thiện, Mai Hùng, Quỳnh Lộc).

Quyết liệt, chủ động, vào cuộc đồng bộ để phòng chống dịch

Phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế Nghệ An và các địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên vẫn phải nói rằng: Nghệ An là tỉnh có dịch sốt xuất huyết lưu hành hàng năm; giao thông, điều kiện địa lý, khí hậu thích hợp cho véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết du nhập, sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt, ý thức người dân, nếp sống, đặc thù ngành nghề của người dân có nhiều điều kiện thuận lợi cho véc-tơ phát triển. Một số địa phương sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức xã hội còn thiếu quyết liệt. Các chiến dịch, hoạt động phòng chống dịch tại địa phương chưa được duy trì lâu dài, thường xuyên… Đây chính là những lý do khiến sốt xuất huyết ở Nghệ An bùng phát.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo 3 huyện, thị xã đã báo cáo rõ tình hình dịch sốt xuất huyết của địa phương; những khó khăn trong công tác phòng chống dịch… Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bệnh Nhiệt đới tỉnh có những hướng dẫn về công tác điều trị cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Các phòng chuyên môn của Sở Y tế có những giải đáp, hướng dẫn về việc mua sắm hoá chất, thuốc và vật tư phục vụ chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao sự vào cuộc tích cực phòng chống dịch của huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An cũng nêu rõ: Vẫn còn đó sự chủ quan, lỗ hổng nhất định trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chúng ta cần phải quyết liệt, chủ động, vào cuộc đồng bộ hơn để phòng chống dịch hiệu quả.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp do đồng chí chủ tịch UBND huyện, thị xã làm trưởng ban; gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban ngành với kết quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết theo quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo Phòng Y tế Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó khẩn cấp phù hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh; bố trí kinh phí, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai chỉ đạo các xã, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn khẩn trương triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại cộng đồng và đồng thời tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành để chống dịch sốt xuất huyết tại các khu vực ghi nhận ca bệnh; trạm y tế các xã, trường học, chợ, khu vực tập trung đông người...

Các trung tâm y tế tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết; thực hiện giám sát ca bệnh, phát hiện ca bệnh mới và ổ dịch mới; trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn trạm y tế triển khai giám sát véc tơ, giám sát hoạt động xử lý môi trường khu vực quanh nhà bệnh nhân; phối hợp cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn truyền thông về bệnh sốt xuất huyết cho người dân, khuyến cáo người dân khi mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải đến khám và điều trị tại cơ sở y tế.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các cơ sở điều trị trên địa bàn tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết; rà soát, bổ sung thuốc, vật tư trang thiết bị phục vụ thu dung điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết theo đúng quy định của Bộ Y tế; phối hợp trung tâm y tế huyện báo cáo ca mắc, lấy mẫu và xét nghiệm tất cả các ca bệnh đến khám hoặc nhập viện theo triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp do đồng chí chủ tịch UBND làm trưởng ban; bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết; tăng cường công tác đôn đốc, thúc đẩy, kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, cơ sở; khen thưởng, xử phạt kịp thời các đơn vị, cá nhân, tổ chức theo kết quả phòng chống dịch được giao; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị, tổ chức cố tình không thực hiện các hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết, tạo điều kiện để dịch bệnh lây lan tại địa phương theo quy định.

Trạm Y tế xã tích cực tham mưu uỷ ban nhân dân xã triển khai công tác phòng chống dịch; giám sát véc tơ điều tra, giám sát ca mắc, báo cáo các trường hợp mắc mới cho cơ quan chuyên môn tuyến trên; tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập đội phun hóa chất diệt muỗi dựa trên căn cứ vào mức độ và quy mô xử lý ổ dịch tại địa phương; huy động các ban ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền và trực tiếp tham gia vào các hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy phòng bệnh… truyền thông rộng rãi về lịch phun, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ quan phối hợp chuẩn bị phun (dọn dẹp, che đậy bảo vệ thực phẩm, chim cá cảnh, vật nuôi...), bố trí có người ở nhà để mở cửa trong thời gian phun hóa chất./.