Diễn Châu, Cửa Lò đứng đầu danh sách giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2002 đến nay ở Nghệ An vẫn đạt thấp, nhiều huyện đạt dưới tỷ lệ bình quân chung của tỉnh.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 10/12/22, trong 21 đơn vị hành chính thành, huyện, thị xã của tỉnh, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt cao nhất là Diễn Châu với tỷ lệ đạt 71%, tiếp đến Cửa Lò đạt 69%, Quỳnh Lưu 68%, Nghi Lộc 63%.

Nhiều huyện, thành, thị giải ngân còn thấp: Nam Đàn (6,81%), Tương Dương (12,73%), Thái Hòa (16,52%), Đô Lương (20,21%), Quỳ Hợp (32,13%), Hưng Nguyên (35,81%), Anh Sơn (38,69%), Kỳ Sơn (40,52%), Yên Thành (45,68%), Hoàng Mai (46,75%)...

Ngoài ra, có 19 đơn vị chủ đầu tư tiến độ giải ngân chậm: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (2,4%), Bệnh viện Mắt Nghệ An (5,01%), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (6,24%), Sở Giáo dục và Đào tạo (8,04%), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Nghệ An (8,26%), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (10,12%), Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (40,1%), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (40,26%), Sở Công Thương (40,42%), Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (41,38%), Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An (44,18%); Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (45,45%), Trường THPT Tương Dương 2 (53,75%), Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (55,63%)...

Một số đơn vị có vốn ODA lớn nên tỷ lệ giải ngân thấp gồm: Sở Du lịch (0,41%), Sở Y tế (1,98%), Sở Tài nguyên và Môi trường (8,78%), Sở Kế hoạch và Đầu tư (40,58%), Sở Nông nghiệp và PTNT (51,8%),...

Tính đến ngày 10/12/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 3.527 tỷ đồng, đạt 47,38% /tổng KH 7.444 tỷ đồng và đạt 58,46% kế hoạch giao chi tiết đầu năm.

Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, hiện Kho bạc Nhà nước đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phân bổ kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia 595,6 tỷ. Các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Công văn 8492 ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh, Công văn 9069 ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2022, hoàn thành làm thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán vốn trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày nghiệm thu.