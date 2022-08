Diễn tập ứng phó thảm họa cháy nổ chung cư, sập công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực chung cư cao tầng Vạn Long trên địa bàn thị xã Cửa Lò diễn ra thành công, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Tham dự, chỉ đạo hoạt động diễn tập có Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng. Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An năm 2022 là cơ sở để kiểm tra, đánh giá khả năng xử lý, ứng phó của các cấp, các ngành trong tỉnh và các lực lượng trên địa bàn, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Tình huống đặt ra: Vào lúc 05 giờ 00 ngày N, xảy ra cháy lớn tại khu chung cư cao tầng Vạn Long, thuộc khối Hồng Phong, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình ứng cứu, cháy nổ mỗi lúc mỗi lớn đã xuất hiện tình trạng sập công trình; các bình hoá chất tại kho hàng phát nổ xúc tác với nhau tạo thành khí độc… Trong thảm hoạ này đã có 1 số người tử vong và nhiều người bị thương.

4 vấn đề huấn luyện đặt ra trong tình huống này bao gồm: Hành động của cơ sở ứng cứu sự cố cháy, nổ tại khu vực chung cư cao tầng; huấn luyện thực hiện ứng cứu thảm họa cháy, nổ tại khu vực chung cư cao tầng của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và Quân khu 4;

Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình, hoá chất độc và tìm kiếm cứu nạn, đồng hành là việc thiết lập Bệnh viện dã chiến (cấp 2) của tỉnh Nghệ An, tiếp nhận cứu chữa, điều trị nạn nhân; tổ chức khắc phục hậu quả, giải quyết chính sách, sớm ổn định tình hình.

Ứng phó với thảm họa này, các đơn vị liên quan từ ban quản lý khu chung cư, UBND phường Nghi Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 đã có sự chủ động ứng phó một cách kịp thời, tích cực, chính xác và khoa học.

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm: Dân quân tự vệ địa phương, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Cửa Lò, Công an tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm y tế Cửa Lò, Bệnh viện Quân khu 4, Sở Y tế Nghệ An, Lữ đoàn Công binh 414, Lực lượng hoá học quân khu… đã nhanh chóng huy động đầy đủ nhân, vật lực; tiếp cận hiện trường; sử dụng nhiều phương tiện, giải pháp để triển khai chữa cháy và cứu hộ nạn nhân.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kịp thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội và thị xã Cửa Lò thực hiện các biện pháp cấp bách động viên, thăm hỏi, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình sau thảm hoạ; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh và Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm cơ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực chung cư cao tầng Vạn Long trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã diễn ra thành công, hiệu quả, an toàn tuyệt đối và được các cấp, ngành đánh giá cao./.