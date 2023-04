(Baonghean.vn) - Sau ngày 30/4/2023, nếu đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe chưa thực hiện việc điều chuyển phương tiện sang hoạt động tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố Vinh và vùng lân cận thì phương tiện đó sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 9369/UBND-CN ngày 25/11/2022 về chủ trương chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh trong tháng 4/2023, ngày 5/12/2022, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-SGTVT về việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh và Công văn số 4345/SGTVT-VT ngày 19/12/2022 về việc điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định đang khai thác tại Bến xe chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Ngày 13/3/2023, Công ty CP Bến xe Nghệ An có Văn bản số 33/VT-BXNA về việc đề nghị Sở GTVT Nghệ An tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc thi công bến xe phía Nam thành phố Vinh, trong đó có nội dung do đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục đấu nối bến xe phía Nam thành phố Vinh vào đường giao thông, nên dự kiến thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ đấu nối sẽ kéo dài, vì vậy đến ngày 30/4/2023, Công ty CP Bến xe Nghệ An chưa hoàn thiện được các thủ tục để đưa bến xe phía Nam thành phố Vinh vào hoạt động như đã cam kết với Sở GTVT Nghệ An.

Để đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra liên tục, ổn định, không bị gián đoạn trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách khi chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 7/4/2023, Sở Giao thông Vận tải có Công văn số 4103 /SGTVT-VT về việc điều chuyển phương tiện vận tải khách cố định đang khai thác tại Bến xe chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố Vinh và vùng lân cận.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty CP Bến xe Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa bến xe phía Nam thành phố Vinh vào hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải.

Đồng thời, Công ty CP Bến xe Nghệ An cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của Bến xe chợ Vinh cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ xe cũng như hành khách đi xe biết chủ trương chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh vào ngày 30/4/2023 và chủ trương điều chuyển toàn bộ các phương tiện vận tải khách (bao gồm các phương tiện tuyến cố định liên tỉnh và tuyến cố định nội tỉnh) hiện nay đang khai thác tại Bến xe chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố Vinh và vùng lân cận.

Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe có phương tiện đang hoạt động kinh doanh vận tải khách tại Bến xe chợ Vinh khẩn trương đề nghị Sở Giao thông vận tải đang cấp phù hiệu xe tuyến cố định của đơn vị tiến hành điều chuyển phương tiện sang hoạt động tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố Vinh và vùng lân cận trước thời điểm ngày 30/4/2023 (theo rà soát và báo cáo của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, hiện nay bến xe phía Bắc thành phố Vinh sẽ tiếp nhận được toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách đang khai thác tại Bến xe chợ Vinh, giữ nguyên giờ xuất bến và tần suất chạy xe).

Sau thời điểm 30/4/2023, nếu đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe chưa thực hiện việc điều chuyển phương tiện sang hoạt động tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố Vinh và vùng lân cận thì phương tiện đó sẽ bị chấm dứt hoạt động, không tham gia hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định.

Sở Giao thông vận tải sẽ không chịu trách nhiệm về việc phương tiện bị chấm dứt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của các đơn vị không chấp hành chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Nghệ An.