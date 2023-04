Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An làm Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

(Baonghean.vn)- Quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai một máy bay không người lái (UAV) do thám có thể bay với tốc độ ít nhất gấp ba lần tốc độ âm thanh, The Washington Post đưa tin.

(Baonghean.vn) - Trong danh sách đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có 3 cầu thủ trẻ được tham dự. Người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng 3 cầu thủ này sẽ thể hiện được mình để xóa đi viễn cảnh “sạch bóng” cầu thủ Sông Lam Nghệ An tại SEA Games.

Nhiều người bệnh than phiền về tình trạng ngạt mũi liên tục dẫn đến khó thở, không ngủ được. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoán phì đại cuốn mũi khiến người bệnh lo lắng. Vậy phì đại cuốn mũi do đâu, cần điều trị như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự: Chu Thị Mỹ Ngọc cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.