Đô Lương quyết tâm ‘về đích’ thị xã trước năm 2030

Điểm sáng vùng Tây Nghệ

Dừng chân ở Đô Lương hôm nay, bạn sẽ không khỏi bất ngờ trước đổi thay ngoạn mục, toàn diện, bộ mặt nông thôn, đô thị; hạ tầng đô thị được đầu tư khang trang, hiện đại, với sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà máy sản xuất, trung tâm thương mại, khu đô thị… cũng như chất lượng sống của người dân nơi đây.

Đó là thành quả của việc phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện tọa lạc ở vị trí chiến lược trên bản đồ Nghệ An. Là tâm điểm kết nối giao thông, Đô Lương sở hữu lợi thế giao thương các huyện miền núi Tây Nghệ với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, với các địa phương trong, ngoài tỉnh và với cả nước bạn Lào. Mảnh đất “xứ Lường” còn nổi tiếng giàu truyền thống kinh doanh buôn bán, giàu tiềm năng phát triển kinh tế, với đa dạng ngành nghề…

Cùng sự quan tâm của các cấp, những năm qua, Đô Lương tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; xác định phát triển công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội.

Một trong những dấu ấn làm nên bước ngoặt trong phát triển kinh tế của Đô Lương chính là thành tựu trong lĩnh vực thu hút đầu tư; với sự hiện diện của nhiều “ông lớn”, đầu tư các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, may mặc, bất động sản…

Mặc dù, những năm gần đây trải qua khó khăn chung của dịch Covid-19, nhưng huyện Đô Lương vẫn nỗ lực phát huy nội lực, thu hút ngoại lực; gặt hái được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện hàng năm đạt trên 11% (năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 huyện đạt 8,4%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Những con số ấn tượng 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp- thủy sản đạt 1.674 tỷ đồng; Công nghiệp – xây dựng đạt trên 7.835 tỷ đồng; Dịch vụ đạt hơn 4.548 tỷ đồng; minh chứng cho nỗ lực đột phá mạnh mẽ của thị xã Đô Lương tương lai.