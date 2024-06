Xây dựng Đảng Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Liên bang Nga Nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với các đối tác Liên bang Nga, từ ngày 25 đến 29/6/2024, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Liên bang Nga và triển khai chương trình đối ngoại năm 2024.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp.

Ngày 25/6, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã làm việc với Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp. Tiếp và làm việc với đoàn có các ông: Aleksey Yurevich Russkich - Thống đốc tỉnh U-li-a-nốp; ông Kabonov Oleg Vladimirovich - Phó Chủ tịch tỉnh U-li-a-nốp và lãnh đạo các cơ quan của Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh U-li-a-nốp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chia sẻ, Việt Nam và Liên bang Nga đã có mối quan hệ hợp tác truyền thống; tình cảm giữa hai dân tộc luôn gần gũi, quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân và chính quyền các địa phương của Liên bang Nga rất tốt và thân thiện, đây chính là những nhân tố quan trọng để hợp tác cấp địa phương giữa hai tỉnh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Các đại biểu là lãnh đạo tỉnh U-li-a-nốp dự buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc.

Đồng tình cao với ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Thống đốc tỉnh U-li-a-nốp đề nghị hai bên cần tập trung vào thế mạnh của mỗi địa phương để cùng nhau hỗ trợ, trao đổi, đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực; sớm ký Biên bản hợp tác giai đoạn mới giữa hai tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Hai bên cần bàn bạc, thống nhất các nội dung cụ thể, xây dựng thành phụ lục các hoạt động để triển khai trong từng năm, từng giai đoạn. Thống đốc tỉnh U-li-a-nốp cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An quan tâm đến việc xây dựng dự án Làng hữu nghị Việt - Nga U-li-a-u-nốp tại tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao quà đến lãnh đạo chính quyền tỉnh U-li-a-nốp.

Trước đó, đoàn đến thăm Trường THPT số 76 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các thành viên đoàn công tác rất xúc động với sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu, thân thiết của thầy cô và các em học sinh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An chúc các em học sinh luôn luôn bền bỉ, kiên trì để đạt được thành công trong tương lai, chúc nhà trường đạt được thành tích xuất sắc trong dạy học.

Các em học sinh Trường THPT số 76 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đón đoàn công tác đến từ Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng sách song ngữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhà trường.

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tới thăm Bảo tàng nhà V.I. Lê-nin; tham quan Công ty TNHH Avtodom chuyên về sản xuất, lắp ráp ô tô; Trung tâm Hỗ trợ và duy trì doanh nghiệp vùng. Tại đây, hai bên đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh xuất khẩu của mỗi bên.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm Bảo tàng V.I.Lê-nin.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường THPT số 76.

Ngày 28/6, đoàn đã làm việc với Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich - Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Chính quyền thành phố. Thay mặt Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại bày tỏ mong muốn sớm xây dựng mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt với tỉnh Nghệ An, đặc biệt mời tỉnh Nghệ An tham gia vào Dự án số 7 giữa Xanh Pê-téc-bua và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thực hiện trao đổi đoàn và xúc tiến một số hoạt động mà hai địa phương có thế mạnh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An khảo sát một số cơ sở kinh tế tại tỉnh U-li-a-nốp.

Thay mặt tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông thống nhất chủ trương và giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khâu nối, tham mưu và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai tỉnh trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, du lịch, thương mại, đầu tư, đối ngoại nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã gặp mặt thân tình với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga; Hội người Việt Nam “Đoàn Kết” tại tỉnh U-li-a-nốp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời cảm ơn về những đóng góp hết sức ý nghĩa của Hội dành cho Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong suốt thời gian qua; khẳng định Hội là sợi dây kết nối hiệu quả nhất giữa những người con xa xứ với quê hương, Tổ quốc. Đồng chí tin tưởng rằng, Hội sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh về cả số lượng hội viên cũng như chất lượng hoạt động và có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê nhà.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xanh Pê-téc-bua.

Dịp này, đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở U-li-a-nốp, Xanh Pê-téc-bua và Mát-xcơ-va; thăm, trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga về kết quả của chuyến làm việc của đoàn tại Liên bang Nga, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán để đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có chuyến công tác thành công tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương và quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng.