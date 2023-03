Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng tại Công ty Điện lực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 8/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh tại Công ty Điện lực Nghệ An.

Tham dự Đoàn giám sát còn có các ông, bà: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Bên cạnh đó, có sự có mặt của đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Sở Công Thương và các phòng liên quan; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An.

Năm 2022, phục vụ cho hơn 1 triệu người tiêu dùng

Công ty Điện lực Nghệ An là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, được giao nhiệm vụ kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sản lượng điện năm 2016 là 2.382 triệu kWh; năm 2022 là 4.229 triệu kWh (tăng 1.847 triệu kWh, chiếm 77,5%). Sản lượng thương phẩm cung ứng năm 2022 phục vụ cho 1.053.224 khách hàng và tăng trưởng 3% so với năm 2021.

Hiện nay, nguồn điện tỉnh Nghệ An được cấp từ 5 trạm biến áp (TBA) 220kV nằm ở các điểm: Nghi Sơn; Quỳnh Lưu; Hưng Đông; Đô Lương và Tương Dương.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Nghệ An có 11 nhà máy thủy điện (NMTĐ) phát lên lưới điện 110 kV, với tổng công suất 285 MW; Có 6 NMTĐ phát lên lưới điện 35 kV, với tổng công suất 81,4 MW. Tính đến hết năm 2022 đã có 783 dự án điện mặt trời với tổng công suất 91.574,185 kWh; sản lượng phát điện mặt trời của năm 2022 là 82.147.154 kWh.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn 2016-2021, Công ty Điện lực Nghệ An đã bám sát chủ trương, quy định pháp luật để ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, kịp thời, hợp pháp và đồng bộ, thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến ngành Điện do cơ quan Nhà nước ban hành về phát triển năng lượng.

Hiện công ty đang quản lý dữ liệu tiêu thụ điện của các khách hàng trọng điểm tại trang thông tin: http://sudungdien.evn.com.vn và luôn được cập nhật sản lượng tiêu thụ điện hàng tháng của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn. Qua đó, theo dõi được mức sử dụng điện của các đối tượng trên.

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch giải pháp quản lý nhu cầu điện năng phù hợp khả năng cung ứng; thực hiện tốt các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng trong phân phối điện; phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát động các chiến dịch “Giờ Trái đất”, “Gia đình tiết kiệm điện”,…

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các dự án về điện mặt trời được Chính phủ quy định, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền, khuyến khích điện mặt trời, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục đấu nối điện mặt trời mái nhà vào lưới điện của Công ty Điện lực Nghệ An,..

Tăng cường hệ thống lưới điện thôn, bản nhằm đảm bảo an ninh năng lượng

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ một số nội dung như: Khả năng đáp ứng của hệ thống truyền tải điện so với công suất của các nguồn điện hiện nay, đặc biệt sau khi xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải; về tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải điện hiện nay. Cùng với đó, đoàn cũng yêu cầu làm rõ vấn đề cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách (đầu tư hệ thống lưới điện, cơ chế hỗ trợ, giá cả,...).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đã giải đáp làm rõ, cũng như kiến nghị một số giải pháp liên quan đến việc lập, duyệt quy hoạch lưới điện làm cơ sở cho ngành Điện xây dựng công trình năng lượng cấp thiết; cũng như những vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng cho ngành Điện trong quá trình triển khai các dự án;…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác quản lý Nhà nước và thực hiện chính sách phát triển năng lượng của công ty. Qua đó, ghi nhận cao việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, kinh doanh, nhờ đó tạo sự thuận lợi cho khách hàng. Công ty Điện lực Nghệ An đã chú trọng việc tiết kiệm điện bảo vệ năng lượng điện và đầu tư hạ tầng, nâng cao lưới điện hạ tầng nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương chung của tỉnh nhà.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, bà Thái Thị An Chung mong muốn công ty tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh của mình tích cực, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục quan tâm nhiều hơn tới dự án lưới điện nông thôn, thôn, bản đảm bảo an ninh năng lượng; triển khai cải tạo nâng cấp lưới điện, nhằm hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả. Phối hợp với địa phương cũng như cơ quan chức năng nâng cao ý thức cả người dân trong việc sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng quốc gia.