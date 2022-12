PC Nghệ An: Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Diễn Phong

(Baonghean.vn) -Chiều 30/12/2022, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An), Ban Quản lý dự án lưới điện đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Diễn Phong (E15.52).

Dự buổi lễ, về phía Công ty Điện lực Nghệ An có ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty và trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của PC Nghệ An; Các ông, bà đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án lưới điện. Về phía huyện Diễn Châu có đại diện lãnh đạo một số phòng, ban ngành của huyện.

Dự án Trạm biến áp 110 kV Diễn Phong được xây dựng với đường dây 110kV đi qua các Đô Thành, huyện Yên Thành, xã Diễn Hồng, Diễn Phong huyện Diễn Châu, trạm biến áp đặt tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư 82 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành giao cho Công ty Điện lực Nghệ An quản lý vận hành.

Trạm xây dựng với tổng diện tích mặt bằng 5.092m2. Trạm có quy mô công suất đầy đủ 2x40MVA. Giai đoạn 1 lắp đặt 01 MBA 40MVA-115/38,5/23kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA trong tương lai).

Các thiết bị 110kV được lắp đặt ngoài trời với công suất theo quy hoạch 02 máy biến áp 40 MVA. Trạm được xây dựng theo tiêu chí TBA điều khiển xa; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa Nghệ An, A1 và Trung tâm dữ liệu NPC theo tiêu chí trạm không người trực. Trạm biến áp 110kV Diễn Phong được xây dựng 10 ngăn lộ xuất tuyến trung áp với 6 xuất tuyến 35kV và 4 xuất tuyến 22kV, sau khi hoàn thành sẽ tạo liên kết mạch vòng với các đường dây trung áp hiện hữu đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Diễn Châu và các xã thuộc huyện Yên Thành và Quỳnh Lưu phụ cận.

Do đặc thù khí hậu của tỉnh Nghệ An thời tiết khắc nghiệt, thiên tai mưa lũ thường xuyên xảy ra, điều kiện thời tiết bất lợi đã có tác động trực tiếp đến tiến độ chung của dự án. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của Công ty Điện lực Nghệ An, Ban Quản lý Dự án lưới điện cùng các nhà thầu đã kiểm soát chặt chẽ thời gian thi công công trình để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, sớm đưa trạm biến áp 110kV Diễn Phong vào vận hành nâng cao chất lượng cung cấp điện phục vụ người dân.

Trạm biến áp 110kV hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, góp phần cấp điện kịp thời cho phụ tải của huyện Diễn Châu và các phụ tải lân cận. Việc đóng điện đưa vào vận hành trạm không chỉ nâng cao chất lượng điện sinh hoạt, cải thiện chất lượng cung cấp điện, mà còn góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Việc hoàn thành và đưa vào vận hành dự án trạm 110kV Diễn Phong sẽ tăng cường kết lưới, nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng điện áp cho lưới điện phân phối trên địa bàn huyện Diễn Châu nói riêng cũng như toàn tỉnh Nghệ An nói chung. Đây là công trình đóng điện trạm 110kV cuối cùng của năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cơ bản hoàn tất các phương án đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho người dân và doanh nghiệp vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023”.