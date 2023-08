Đoàn khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Qua tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, Nghệ An kiến nghị Trung ương ban hành quyết định mới nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chiều 7/8, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn khảo sát. Tỉnh Nghệ An tiếp, làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các tổ chức chính trị - xã hội;…

NGHỆ AN CÓ NHIỀU CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp tại Nghệ An đã nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong lãnh đạo, điều hành; xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân từng bước được nâng lên.

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có 92.075 ý kiến góp ý với tổ chức Đảng, đảng viên và có 133.333 ý kiến góp ý với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc chính quyền.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện tại Nghệ An, đặc biệt là có các mô hình, cách làm hay, sáng tạo như tổ chức đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý, chuyên viên cấp phòng Khối Các cơ quan tỉnh và với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã.

Đoàn cũng đặt ra một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai như: hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác phân loại, đánh giá chất lượng của nội dung được góp ý; hình thức, phương pháp triển khai, xử lý và cách thức trả lời góp ý của cấp ủy, chính quyền đối với góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Thường trực Huyện ủy Diễn Châu đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung đoàn khảo sát quan tâm đặt vấn đề.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã trao đổi, làm rõ hơn các nội dung liên quan, đồng thời, nêu kiến nghị Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện với từng địa phương, đơn vị; xây dựng và ban hành hướng dẫn quy định cấp ủy Đảng, chính quyền và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu, thực hiện ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất trong cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng kiến nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể để góp ý thông qua hộp thư điện tử, mạng xã hội; tăng cường tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tầm quốc gia, nhằm tập hợp những ý tưởng sáng tạo, hiến kế giải pháp hay, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh;…

ĐỀ XUẤT TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH MỚI

Phát biểu tại cuộc làm việc, với điều kiện tự nhiên, thành phần dân cư đa dạng, nhiều chính sách của Trung ương, tỉnh triển khai trên các mặt của địa phương đều có như: miền biển, đồng bằng, miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số…, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền rất quan tâm đến việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến; xem đây là một trong những giải pháp để ổn định tình hình trên địa bàn, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng và hợp pháp của người dân, cử tri thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; từ đó, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, chính sách sẽ phù hợp hơn.

Đánh giá cao tác dụng, ý nghĩa của việc ban hành, triển khai Quyết định số 218-QĐ/TW, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, sau tổng kết 10 năm thực hiện, Trung ương ban hành quyết định mới nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương lắng nghe ý kiến, góp ý của nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, quy định mới cần phải có những thay đổi để theo kịp bối cảnh hiện nay; đặc biệt là nên quy định một quy trình tiếp nhận, xử lý góp ý của người dân thống nhất trong toàn quốc, tránh mỗi tỉnh có một cách làm khác nhau, mỗi tổ chức chính trị - xã hội lại thực hiện theo ngành dọc dẫn đến không đồng bộ; có giải pháp để khơi gợi được góp ý của nhân dân cho cá nhân, nhất là cho người đứng đầu các tổ chức, đơn vị và đảng viên gắn với bộ lọc thông tin phải chuẩn, cũng như hiến kế, sáng kiến xây dựng Đảng, chính quyền; ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong việc tổng hợp, theo dõi và xử lý các ý kiến góp ý của người dân. Đây cũng là 3 cái khó mà Nghệ An gặp phải từ thực tiễn 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận Nghệ An triển khai nghiêm túc, quyết liệt Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, có nhiều mô hình tốt và thông qua lắng nghe các ý kiến của nhân dân đã có các chính sách cụ thể, đặc biệt là chính sách hướng đến người yếu thế, người nghèo trong tỉnh. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng các cách làm, mô hình hay; đồng thời, thường xuyên nâng cao vai trò góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân.