Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Yên Thành tại TP. Vinh trao quà tại xã Hoa Thành

(Baonghean.vn) - Chiều 12/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Yên Thành tại thành phố Vinh tổ chức thăm, tặng quà cho người cao tuổi, các gia đình chính sách tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua mừng Đảng - mừng Xuân đang được triển khai rộng rãi.

Tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, đoàn đã trao tặng 90 suất quà, với tổng trị giá 45 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.

Thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoa Thành, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, tri ân tới các gia đình có công với cách mạng, chúc các gia đình đón năm mới bình an, hạnh phúc.

Những món quà của đoàn thiện nguyện trao tận tay các cá nhân, hộ gia đình thể hiện sự ghi nhận, biết ơn của thế hệ hiện nay đối với sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời là sự hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chung tay san sẻ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, các hộ chính sách nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Trước đó, sáng cùng ngày, hưởng ứng chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tổ chức, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Thành đoàn Vinh trao tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh.