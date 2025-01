Xã hội Đổi mới hoạt động công đoàn, tập trung hướng về cơ sở Chiều 10/1, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.



Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Y tế; các Công đoàn cơ sở trực thuộc; các tập thể, đoàn viên được khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Năm 2024, phong trào công chức viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngành Y tế Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đã được đổi mới, phong phú và đa dạng, đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở. Công đoàn ngành Y tế đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Nổi bật là vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng lên. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều hoạt động ý nghĩa của các cấp công đoàn được cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao. Vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, đoàn viên và người lao động tin tưởng và ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Năm 2025, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là: “Tập trung triển khai, cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn ngành Y tế Nghệ An và Công đoàn cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, trong năm 2025, các cấp Công đoàn ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Việc làm sửa đổi; quán triệt triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII); tổ chức, động viên công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào “Thi đua yêu nước"; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng Giấy khen cho 8 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn ngành Y tế Nghệ An và Công đoàn cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã công bố quyết định công nhận xếp loại công đoàn cơ sở năm 2024, khen thưởng 8 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 83 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Văn hóa, thể thao"; 4 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2024.