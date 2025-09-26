Kinh tế Đổi mới quản lý, xã Tân Phú hướng tới nông thôn mới nâng cao Là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã, Tân Phú đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Với những bước tiến vượt bậc về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua và các mục tiêu táo bạo cho nhiệm kỳ 2025-2030, Tân Phú đang cho thấy khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Giới thiệu chung

Xã Tân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 4 xã cũ: Hoàn Long, Tân Phú, Nghĩa Thái và Tân Xuân.

Một góc xã Tân Phú. Ảnh: CSCC

Về mặt hành chính, xã được tổ chức thành 30 xóm, toàn Đảng bộ có 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với tổng số 1.216 đảng viên. Dân số 28.878 người, phân bố trong 6.977 hộ, thể hiện một cộng đồng dân cư đông đúc và đa dạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Với diện tích tự nhiên lên tới 93,32 km², Tân Phú không chỉ là một trong những xã có quy mô lớn mà còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển vượt trội. Với vị trí chiến lược, Tân Phú đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Khu vực này đã được lựa chọn để khảo sát và quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Đây là động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, xã còn có những nguồn tài nguyên sẵn có như cát, sỏi Sông Con đang được khai thác hiệu quả. Ngoài ra, việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Thung 70 cũng góp phần giải quyết vấn đề môi trường, hướng tới một Tân Phú xanh, sạch và phát triển bền vững.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tân Phú đang có những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế, thể hiện qua các số liệu ấn tượng trong giai đoạn 2020 – 2025. Dù vẫn còn những thách thức, nền kinh tế nơi đây đã cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Cam Tân Phú được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Ảnh: Cẩm Tú

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tại các khu vực sáp nhập đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đơn cử, khu vực Tân Phú cũ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10%, và tổng giá trị sản xuất ước đạt 448,1 tỷ đồng, vượt 110% so với chỉ tiêu. Điều này cho thấy sự phát triển hiệu quả và bền vững của nền kinh tế địa phương.

Cơ cấu kinh tế của Tân Phú đang chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần sự phụ thuộc vào nông nghiệp. Tại khu vực Nghĩa Hoàn, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 92% tổng giá trị sản xuất. Mặc dù khu vực Tân Phú cũ vẫn có tỷ trọng nông nghiệp cao (38,7%), xu hướng chung là phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp. Sự chuyển dịch này đã giúp nâng cao thu nhập của người dân. Thu nhập bình quân đầu người tại khu vực Tân Phú cũ đạt 62,2 triệu đồng/năm, tăng 14,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và vượt 129% chỉ tiêu đại hội. Điều này chứng tỏ đời sống của người dân đang được cải thiện đáng kể.

Xã Tân Phú đã chủ động trong thu hút đầu tư và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: CSCC

Xã Tân Phú cũng cho thấy sự chủ động trong việc thu hút đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 313,5 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, ước đạt 14,8 tỷ đồng vào năm 2025.

Bên cạnh đó, xã tập trung vào việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khuyến khích các mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, gắn với bảo vệ môi trường. Các chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được đẩy mạnh, làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho người dân.

Nâng cao đời sống người dân

Không chỉ tăng trưởng về kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tại Tân Phú cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chính quyền xã Tân Phú đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục. Ảnh: CSCC

Giáo dục tại Tân Phú đã có bước tiến vượt bậc. Đến năm 2025, tất cả 11 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cùng với đó, công tác y tế cũng được duy trì ở mức cao khi toàn bộ 5 xã cũ đều giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống chỉ còn 8,8%, phản ánh sự chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Tân Phú đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Bình quân mỗi năm, xã tạo việc làm mới cho hơn 900 lao động, đồng thời tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%. Đặc biệt, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả ấn tượng với tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,02%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng đạt 97%, cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe cộng đồng.

Xã cũng tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%, việc chi trả chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo ra sự minh bạch trong công tác quản lý và sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhiều phong trào thể dục thể thao được tổ chức nhằm chăm lo sức khỏe tinh thần, thể chất cho người dân. Ảnh: CSCC

Dù đã đạt được nhiều thành tựu, Tân Phú vẫn đối mặt với một số thách thức, như hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu. Tuy nhiên, với những bước tiến vượt bậc đã đạt được, Tân Phú đang có đủ nội lực để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, tiếp tục phát triển toàn diện, hướng tới một xã nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Đột phá kinh tế với tăng trưởng mạnh mẽ

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tân Phú đề ra một lộ trình phát triển đầy tham vọng, tập trung vào việc củng cố hệ thống chính trị, tạo đột phá kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống toàn diện cho người dân. Các mục tiêu này thể hiện quyết tâm xây dựng một Tân Phú vững mạnh, hiện đại và văn minh.

Xã Tân Phú đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 10% - 11% trong 5 năm tới. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 75%. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 98 - 102 triệu đồng/năm vào năm 2030, tăng gần gấp đôi so với hiện tại.

Với quyết tâm cao, chính quyền xã Tân Phú đặt mục tiêu đạt nông thôn mới nâng cao. Ảnh: CSCC

Để đạt được các mục tiêu này, xã sẽ tập trung vào ba khâu đột phá: phát triển hạ tầng trọng điểm (đặc biệt là giao thông và hạ tầng cụm công nghiệp); đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính; và áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xã cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% - 2%/năm và phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Văn hóa - xã hội được chú trọng phát triển đồng bộ. Xã phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, với mục tiêu tăng thêm 1 - 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế sẽ đạt 98%, và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng sẽ giảm xuống còn 7,7%.

Song song đó, Tân Phú cam kết bảo vệ môi trường, với mục tiêu 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý. An ninh quốc phòng cũng là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo xã luôn đạt tiêu chuẩn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những mục tiêu và nhiệm vụ này cho thấy một tầm nhìn chiến lược và quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền xã Tân Phú, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững cho toàn thể nhân dân.