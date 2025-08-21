Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Tân Phú (Nghệ An) tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trang trọng, thể hiện niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự đại hội có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 250 đại biểu chính thức đại diện cho 1.235 đảng viên trong toàn đảng bộ.



Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Tân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hoàn Long, Tân Phú, Nghĩa Thái và Tân Xuân. Xã Tân Phú có diện tích tự nhiên 93,32km², với hơn 28.800 nhân khẩu, 30 xóm, 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 1.215 đảng viên.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ nêu bật: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Kinh tế tăng trưởng bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/năm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đặc biệt, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú khai mạc đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tân Phú phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10 – 11%/năm; Thu nhập bình quân đầu người 98 – 102 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 – 2%/năm; đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%...

Đảng bộ xã Tân Phú xác định 3 khâu đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội; Tập trung chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, xã Tân Phú cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục những khó khăn, hạn chế để phát triển nhanh và bền vững, gắn liền với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đảng bộ xã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Bên cạnh đó, xã Tân Phú cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Phát huy lợi thế địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục, giảm nghèo bền vững và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Ngọc Kim Nam cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành chúc mừng BCH Đảng bộ xã Tân Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 4 đồng chí.