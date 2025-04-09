Kinh tế Dịch tả lợn châu Phi hoành hành, người chăn nuôi ở xã Tân Phú (Nghệ An) điêu đứng Những ngày này, về xã Tân Phú (Nghệ An), không khó để bắt gặp cảnh những chuồng nuôi lợn bỏ trống, cổng trại khóa chặt. Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát và hoành hành dữ dội, xã đã phải tiêu hủy 140 tấn lợn.

Chuồng trại bỏ hoang, người nuôi thất thần

Trong sáng 4/9, chính quyền xã Tân Phú phối hợp với lực lượng dân quân địa phương tổ chức tiêu hủy đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Đình Thuận ở xóm Đức Thịnh.

Ông Thuận buồn bã cho hay, gia đình có 7 con lợn thịt, nuôi gần 2 tháng nay. Thế nhưng, chỉ trong vài ngày, đàn lợn bỗng bỏ ăn, sốt cao, chết hàng loạt.

Clip: Xuân Hoàng

“Gia đình hy vọng bán lứa lợn này để trả nợ ngân hàng, vậy mà nay phải chứng kiến cảnh cả đàn trở chứng bỏ ăn, nằm la liệt. Do trong khu dân cư đang có dịch, nên chính quyền xóm, xã xác định cả đàn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy”, ông Thuận ngậm ngùi chia sẻ.

Tiêu hủy đàn lợn nhiễm dịch của gia đình ông Nguyễn Đình Thuận xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú. Ảnh: Xuân Hoàng

Không riêng gia đình ông Thuận mà nhiều hộ khác ở xóm Đức Thịnh nói riêng, xã Tân Phú nói chung cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Thái - xóm trưởng xóm Đức Thịnh cho biết: Thống kê sơ bộ, chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay, cả xóm đã tiêu hủy hơn 10 tấn lợn, hiện trên địa bàn xóm còn có 20 hộ dân đang nuôi lợn theo hình thức gia trại. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, tất cả gia trại cấm tuyệt đối không cho người ra, vào khu vực chuồng trại; đồng thời, rắc vôi bột, phun hóa chất khử trùng trước cổng và xung quanh chuồng trại.

Người dân xã Tân Phú điêu đứng khi đàn lợn bị nhiễm dịch. Ảnh: CSCC

Trước đó, tại xóm Hạ Sưu, chính quyền xã Tân Phú tổ chức tiêu hủy 130 con lợn thịt, trọng lượng gần 6 tấn của gia đình ông Lê Anh Nghĩa. Đây được xem là điểm dịch lớn nhất trên địa bàn xã Tân Phú, tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Ông Lê Anh Nghĩa bày tỏ: “Giá cám, thuốc thú y tăng cao, giờ dịch bệnh quét qua thì coi như công sức đổ xuống sông, xuống biển. Chúng tôi mong Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Để hạn chế vi rút dịch lây nhiễm, xã Tân Phú chủ động trích ngân sách mua đồ bảo hộ cho lực lượng trực tiếp tiêu hủy lợn. Ảnh: Xuân Hoàng

Chính quyền căng mình chống dịch

Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, UBND xã Tân Phú đã chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện ngay các giải pháp phòng, chống dịch, cấm người dân vận chuyển gia súc ra, vào. Lực lượng thú y phối hợp với người dân tiến hành tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định, rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng quanh khu vực chăn nuôi.

Việc đào hố tiêu hủy lợn cũng do chính quyền xã thuê máy đào. Ảnh: CSCC

Số liệu của UBND xã Tân Phú cho biết, đầu năm 2025, tổng đàn lợn của xã có gần 7.000 con, nhưng bệnh dịch tả lợn châu Phi đã khiến số lượng ấy giảm đáng kể chỉ sau 8 tháng. Một thực tế đáng lo ngại là những ngày gần đây hầu như ngày nào xã cũng phải cắt cử lực lượng xuống các xóm hỗ trợ công tác tiêu hủy lợn nhiễm dịch.

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, toàn xã Tân Phú đã tiêu hủy 2.039 con lợn của 266 hộ chăn nuôi, tổng trọng lượng xấp xỉ 140 tấn; trong đó, 256 con lợn nái, còn lại là lợn đực giống, lợn thịt và lợn giống.

Ông Vi Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết: “Xã đã kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm ngăn dịch lây lan sang các hộ khác. Tuy nhiên, do thời tiết thất thường, mầm bệnh tồn lưu lâu trong môi trường nên nguy cơ bùng phát diện rộng rất lớn”.

Lo dịch tả lợn châu Phi lây lan vào đàn lợn, những chủ trại chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Phú thường xuyên hòa nước vôi để hắt trước cổng. Ảnh: Xuân Hoàng

Dù đã quyết liệt triển khai các giải pháp, nhưng theo ông Quang, khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí hỗ trợ tiêu hủy và tái đàn. Đến thời điểm này, địa phương đã trích ngân sách 250 triệu đồng để mua các loại vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiêu hủy lợn: mua hóa chất, vôi bột, đồ bảo hộ... “Người dân mất trắng vốn liếng, nếu không có cơ chế hỗ trợ kịp thời, họ sẽ không còn khả năng tiếp tục chăn nuôi”, ông Vi Văn Quang chia sẻ.

Với người dân xã Tân Phú, chăn nuôi lợn là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Việc dịch bệnh hoành hành không chỉ khiến người dân mất nguồn thu, mà còn tác động mạnh đến đời sống an sinh, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương.

Một góc xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú, nơi đang có dịch tả lợn châu Phi hoành hành. Ảnh: Xuân Hoàng

Được biết, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục hoành hành tại nhiều xã trên địa bàn huyện Tân Kỳ (cũ) như: Giai Xuân, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành... Khi lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, biện pháp duy nhất vẫn là tiêu hủy bắt buộc và vệ sinh, khử trùng nghiêm ngặt.