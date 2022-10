Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Vua Mai

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Dần (SN 1962), trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đối tượng đã trốn truy nã 31 năm.

(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về hiện tượng khách hàng ở thành phố Vinh đến rút tiền đông bất thường tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an, cảnh sát PCCC các địa phương tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Đồng thời, phải công khai danh sách các cơ sở mất an toàn về PCCC, xử lý nghiêm tất cả các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.