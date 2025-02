Pháp luật Đảm bảo an ninh, an toàn lễ hội Xuân Sau Tết, mùa lễ hội Xuân bắt đầu. Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong dịp này, Công an Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành triển khai đồng bộ các phương án tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các điểm văn hóa tâm linh, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách tham gia lễ hội một cách an toàn và trật tự.

Bảo đảm an ninh, trật tự

Đền Cờn, tọa lạc trên gò Diệc, gần cửa biển Lạch Cờn thuộc làng Phương Cần, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, được biết đến là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất tại Nghệ An, với câu ca "Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng".

Kể từ mùng Một Tết đến nay, đền đã đón tiếp hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan và lễ bái. Trước sự gia tăng lượng khách đông đúc và những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự, Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đền Cờn để triển khai các phương án bảo đảm an toàn, giữ gìn trật tự tại khu vực.

Nhờ chủ động các phương án, cũng như bố trí lực lượng hợp lý nên công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại đền Cờn được đảm bảo. Ảnh: Đ.C

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chủ động trong công tác chuẩn bị, du khách hành hương và tham quan tại đền Cờn được đảm bảo an toàn và thuận lợi.

Lực lượng chức năng không chỉ tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân, du khách tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, mà còn giám sát chặt chẽ việc thực hiện an toàn trong việc sử dụng điện, thắp hương và đốt vàng mã.

Nhiều giải pháp nhằm duy trì trật tự, ngăn ngừa tình trạng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy cũng được kịp thời triển khai; các hành vi tiêu cực như trộm cắp, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan cũng được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, tình trạng ăn xin trong khu vực đã được xử lý triệt để và kiên quyết.

Bà Nguyễn Thị Sáu - du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Tôi cảm thấy rất hài lòng khi đến đền Cờn. Mặc dù số lượng du khách rất đông, nhưng công tác tổ chức và an ninh tại đây rất tốt. Các lực lượng chức năng luôn túc trực, nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định, điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho mọi người mà còn tạo không khí trang nghiêm, văn minh tại đây".

Công an huyện Nam Đàn bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự tại Lễ hội Đền Vua Mai năm 2025. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Lễ hội Đền Vua Mai tại huyện Nam Đàn năm 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12/2 (tức ngày 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch) cũng đã mang đến nhiều ấn tượng ngay từ ngày đầu khai hội. Các hoạt động phong phú, đặc sắc của lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh mà còn tạo cơ hội cho người dân và du khách thập phương trải nghiệm những giá trị truyền thống của dân tộc. Năm nay, phần hội đặc biệt nổi bật với các hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần thượng võ và đoàn kết, như đua thuyền, đấu vật, cờ thẻ, các trò chơi dân gian và đấu bóng chuyền, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nằm trong chương trình Lễ hội Đền Vua Mai năm 2025, sới vật truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, cổ vũ. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Điều đáng ghi nhận là dù lượng du khách đổ về lễ hội rất đông, với hàng nghìn người cùng tham gia trong một thời điểm, công tác bảo đảm an ninh, trật tự vẫn được thực hiện tốt. Theo Công an huyện Nam Đàn, nhận thấy lượng du khách sẽ tăng cao trong dịp đầu Xuân, Công an huyện đã huy động lực lượng từ các xã, thị trấn và các vùng lân cận để triển khai các phương án bảo vệ, cắm chốt và phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, Công an huyện cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Di tích đền Vua Mai, thực hiện các đợt tuần tra thường xuyên và nhắc nhở du khách nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cá nhân.

Nhờ các biện pháp này, tình hình an ninh, trật tự tại lễ hội được duy trì ổn định, góp phần tạo không khí vui tươi, an toàn cho du khách. Đồng thời, các dịch vụ và hàng quán tại lễ hội cũng được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và sự an toàn cho tất cả mọi người.

Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh sẽ tổ chức 26 lễ hội, trong đó, 21 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch), còn lại được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch.

Tăng cường kiểm soát an toàn giao thông

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết Nguyên đán, đặc biệt, khi người dân trở lại công việc và tham gia các hoạt động lễ hội, du lịch, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông càng trở nên quan trọng. Để ứng phó với tình hình này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An, cho biết: "Sau Tết, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao, kéo theo tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Do đó, chúng tôi đã tập trung điều phối giao thông tại các điểm nóng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Một trong những mục tiêu quan trọng là giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn liên quan đến xe khách. Để thực hiện điều này, chúng tôi yêu cầu các nhà xe ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định, đồng thời, phối hợp với công an các địa phương để kiểm tra và xử lý các vi phạm như chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ…”.

Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra phương tiện xe khách. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trong năm 2025, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông về các quy định mới trong luật và các nghị định. Một trong những thay đổi quan trọng là Nghị định 168/CP, quy định mức phạt tăng mạnh đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, dẫn đến tai nạn. Thượng tá Hồng cho biết: "Việc tuyên truyền các quy định mới giúp nâng cao nhận thức của người dân về việc tuân thủ luật lệ giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và hình thành thói quen đi đúng luật".

Song song với công tác tuyên truyền, CSGT cũng tiếp tục huy động và bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, vượt tốc độ… Lực lượng CSGT sẽ triển khai các tổ công tác kiểm tra thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ, và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cũng khẳng định, công tác phối hợp giữa các đội, trạm CSGT và công an các địa phương sẽ được tiếp tục triển khai mạnh mẽ, nhằm kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ và các lỗi vi phạm khác.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Với những nỗ lực của lực lượng Công an Nghệ An trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông, có thể thấy rõ rằng, những cố gắng này sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Nghệ An.

Nhờ vào công tác bảo vệ an toàn cho du khách, từ việc tuần tra, kiểm soát giao thông cho đến việc xử lý kịp thời các vi phạm, Công an Nghệ An không chỉ giúp đảm bảo một môi trường an toàn, mà còn tạo sự tin tưởng trong lòng du khách. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch mà còn giúp quảng bá Nghệ An như một điểm đến an toàn và thân thiện.