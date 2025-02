Xã hội Rộn ràng khai hội Hang Bua năm 2025 Ngày 18/2 (tức ngày 21/1 Âm lịch), Lễ hội Hang Bua năm 2025 được tổ chức với quy mô cấp xã.

Tham dự lễ khai hội, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh; Cao Văn Xích - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An; Trần Thị Kim Phượng - Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh Nghệ An.

Về phía huyện Quỳ Châu có các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh: “Lễ hội Hang Bua là Lễ hội truyền thống đã trở thành niềm tự hào của biết bao thế hệ, là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm của nhân dân trong và ngoài địa phương. Lễ hội Hang Bua có sức sống mạnh liệt trong dòng chảy văn hóa cội nguồn.

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự lễ khai hội. Ảnh: Bé Vinh

Hang Bua không chỉ là di tích danh thắng được thiên nhiên ban tặng với vẻ đẹp nguyên sơ mà còn gắn với lịch sử là nơi hoạt động chống thực dân Pháp của nghĩa quân Đốc binh Lang Văn Thiết. Nơi đây vào năm 1937, Vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn đã về đây vãn cảnh và ngưỡng mộ vẻ đẹp huyền bí của hang Bua.

Lễ hội Hang Bua mang nét độc đáo chứa đựng các yếu tố văn hoá dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, là nơi tụ hội, bảo lưu những nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc".

Lễ hội Hang Bua là nơi người dân gửi gắm tâm tư tình cảm. Ảnh: Bé Vinh

Tiết mục trình diễn mang đậm bản sắc văn hoá vùng miền tại lễ hội. Ảnh: Bé Vinh

Lễ hội gồm có 2 phần, ở phần lễ, thầy mo và các vị chức sắc hành lễ tại đền thờ Mường Chiêng Ngam với các mâm cúng do ban tổ chức và 7 thôn, bản chuẩn bị từ các sản vật địa phương. Các mâm cúng được dâng lên nhằm tưởng nhớ công ơn của 3 vị thần thành Hoàng làng đó là Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông, đây là những vị thần có công khai bản lập mường.

Trò chơi nhảy sạp được đông đảo nhân dân hưởng ứng tạo nên không khí vui nhộn. Ảnh: Bé Vinh

Sau đó là phần hội với các phần thi thể thao dân tộc như: Bắn nỏ, đi cà kheo, tò mạc lè, tung còn, kéo co. Tối ngày 18/2 sẽ diễn ra đêm thi văn nghệ quần chúng cụm các xã: Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Bính.