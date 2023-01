Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết công nhân, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện miền núi của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Vũ Hoàng Anh - trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị; cùng các đồng chí trong đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Mậu Nhiệm - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Anh Sơn.

Phát biểu chúc Tết công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ vui mừng khi đến thăm và dự "Tết sum vầy - Xuân kết nối" với Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn; gửi lời chào thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất trong dịp đầu Xuân mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ở các địa phương hiện nay, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, việc làm, hướng về các ngành sản xuất chế biến là rất quan trọng. Ở huyện miền núi Anh Sơn, có được một công ty như Á Châu Hoa Sơn với quy mô từng bước đầu tư mở rộng là điều rất có ý nghĩa; qua đó chúc mừng trước những thành quả của Công ty thời gian qua.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn Công ty ngày càng mở rộng quy mô để tạo thêm nhiều công việc cho người lao động; các công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực, cố gắng, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cùng với đó, lãnh đạo địa phương phải thường xuyên chỉ đạo, quan tâm trực tiếp đến Công ty và công nhân, người lao động; cùng với Công ty nắm bắt, xử lý tốt không chỉ vấn đề an ninh trật tự mà cả môi trường lao động, để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững, lâu dài trên mảnh đất Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn về các địa phương, các đồng chí trong hệ thống chính trị đến với từng vùng khó khăn, các đối tượng người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện chủ trương lớn ấy, với tinh thần không để ai không có Tết.

Nhân dịp đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn lời chúc sức khoẻ, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, tin tưởng đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của Công ty.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành tặng 100 suất quà cho công nhân lao động trên địa bàn huyện Anh Sơn có hoàn cảnh khó khăn, trong đó trao trực tiếp cho 40 công nhân lao động. Để ghi nhận công tác chăm lo cho người lao động, nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà, chúc Tết Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn.

Tiếp đó, tại Huyện ủy Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác tặng 170 suất quà cho các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn huyện Anh Sơn; tặng 300 triệu đồng đến nhân dân huyện Anh Sơn.

Anh Sơn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An, trong năm qua, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,9%, tương ứng 1.828 hộ, giảm 2,4% so với đầu năm 2022; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,8%, tương ứng 2.722 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2021.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho biết, để chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, cấp ủy, chính quyền huyện đã và đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho Nhân dân. Toàn huyện đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ “Tết Vì người nghèo” và đã trao 3.744 suất quà để chia sẻ, giúp đỡ, động viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam… đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trò chuyện với gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ niềm phấn khởi khi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, bà con địa phương mới có được cái Tết đoàn viên. Kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân.

Thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bà con nhân dân trong những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; luôn động viên, khuyến khích bà con nỗ lực vượt mọi khó khăn và bà con Nghệ An thể hiện rất rõ tinh thần vượt khó này, đạt được rất nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực. Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm, chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết, để Tết là niềm vui chung của tất cả mọi người.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức địa phương và cảm ơn nỗ lực của bà con nhân dân để làm nên một cái Tết đoàn viên, sum vầy. Với những kết quả đạt được, đồng chí chúc bà con bước sang năm mới 2023 và đón Xuân Quý Mão trong niềm tin, phấn khởi, dồi dào sức khoẻ, vui tươi, an lành và mọi điều tốt đẹp nhất.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng dành tặng 250 suất quà, trị giá mỗi suất 150.000 đồng cho công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.