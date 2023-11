Gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm Học viện Tài chính 60 năm xây dựng và phát triển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tới dự về phía Học viện Tài chính có PGS.TS, NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính (HVTC); TS. Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường và các Phó Giám đốc Học viện...

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh, cùng các cựu sinh viên, học viên khu vực miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Học viện Tài chính tiền thân là Trường Cán bộ Tài chính Trung ương, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội được thành lập năm 1963. Năm 2023, Học viện Tài chính tròn 60 năm tuổi, trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính tổ chức gặp mặt giao lưu giữa lãnh đạo, giáo viên Học viện và các cựu sinh viên, học viên khu vực miền Trung.

Đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Học viện Tài chính. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại buổi lễ, PGS.TS, NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết: Học viện luôn phấn đấu, sáng tạo, đổi mới, tạo môi trường học thuật sáng tạo, cởi mở và quốc tế, để luôn là địa chỉ tin cậy “Thu hút nhân tài - Bồi dưỡng nhân tâm - Hoàn thiện nhân cách - Phát triển nhân lực”.

PGS.TS, NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đến năm 2030 phấn đấu đưa Học viện Tài chính trở thành một trong những trường đại học đa ngành theo định hướng kết hợp: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai hàng đầu tại Việt Nam, khu vực và quốc tế. Có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực và các dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị và quản lý, công nghệ thông tin… đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng...

Đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và sinh viên của Học viện Tài chính nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và sinh viên của Học viện Tài chính nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

Đối với tỉnh Nghệ An, là một tỉnh với bề dày văn hóa, lịch sử và cách mạng, luôn tự hào về truyền thống hiếu học, trong thời gian qua đã có hàng ngàn sinh viên, học viên được đào tạo từ cái nôi Học viện Tài chính trở về địa phương công tác, các thế hệ sinh viên, học viên ấy đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều cựu sinh viên, học viên đã và đang giữ các cương vị chủ chốt trong lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của Nghệ An và nhiều lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí đó đã phát huy tốt những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại Học viện Tài chính để tham mưu, tư vấn xây dựng cơ chế, chính sách cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An, triển khai tích cực các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội từ đó giúp cho tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, vươn lên là một trong những tỉnh phát triển mạnh nhất trong các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

Chương trình gặp mặt, tọa đàm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính, diễn ra trang trọng, ấm áp; tôn vinh, tri ân các thế hệ thầy cô giáo và những đóng góp của Học viện, các cựu sinh viên, học viên cho đất nước. Đây cũng là dịp để hiến kế và giúp đỡ cho Học viện Tài chính ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với bề dày truyền thống của nôi đào tạo danh tiếng về lĩnh vực tài chính – kế toán trong cả nước.