Giá vàng hôm nay 1/4: Giá vàng trong nước và thế giới tăng nối dài chuỗi kỷ lục

Thị trường Giá vàng hôm nay 1/4: Giá vàng trong nước và thế giới tăng nối dài chuỗi kỷ lục Giá vàng chiều hôm nay 1/4/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tăng nhanh nối dài chuỗi tạo kỷ lục mới. Giá vàng nhẫn 9999 áp sát mốc 103 triệu

Giá vàng trong nước chiều nay 1/4/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 1/4/2025, nhà vàng trong nước tăng nhanh vượt 102 triệu đồng/lượng, tuy nhiên chiều mua lại giảm nhẹ, cụ thể:

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 99,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 102,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng chiều nay giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Hệ thống DOJI niêm yết vàng SJC ở giá mua vào 99,4 triệu đồng/lượng và bán ra 102,1 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 99,8 triệu đồng/lượng và bán ra 101,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 99,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 102,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 1/4/2025 mới nhất như sau:

Hôm nay (1/4/2025) Hôm qua (31/3/2025) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

99,400 ▼100K 102,100 ▲300 99,500 101,800 DOJI HN

99,400 ▼100K 102,100 ▲300 99,500 101,800 DOJI SG

99,400 ▼100K 102,100 ▲300 99,500 101,800 BTMC SJC

99,400 ▼100K 102,100 ▲300 99,500 101,800 Phú Qúy SJC

99,400 ▲200 102,100 ▲300 99,200 101,800 PNJ TP.HCM

99,400 ▼100K 102,100 ▲300 99,500 101,800 PNJ Hà Nội

99,400 ▼100K 102,100 ▲300 99,500 101,800

1. DOJI - Cập nhật: 1/4/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 99,400 ▼100K 102,100 ▲300K AVPL/SJC HCM 99,400 ▼100K 102,100 ▲300K AVPL/SJC ĐN 99,400 ▼100K 102,100 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 99,400 ▲400K 101,200 ▲40K Nguyên liệu 999 - HN 99,300 ▲400K 101,100 ▲40K

2. PNJ - Cập nhật: 1/4/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K TPHCM - SJC 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Hà Nội - PNJ 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Hà Nội - SJC 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Đà Nẵng - PNJ 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Đà Nẵng - SJC 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Miền Tây - PNJ 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Miền Tây - SJC 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Giá vàng nữ trang - PNJ 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Giá vàng nữ trang - SJC 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 99.400 ▼100K Giá vàng nữ trang - SJC 99.400 ▼100K 102.100 ▲300K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 99.400 ▼100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 99.400 ▲200K 101.900 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 99.300 ▲200K 101.800 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 98.480 ▲200K 100.980 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 90.940 ▲180K 93.440 ▲180K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 74.080 ▲150K 76.580 ▲150K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 66.940 ▲130K 69.440 ▲130K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 63.890 ▲130K 66.390 ▲130K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 59.810 ▲120K 62.310 ▲120K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 57.260 ▲110K 59.760 ▲110K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.040 ▲80K 42.540 ▲80K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.860 ▲70K 38.360 ▲70K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.280 ▲70K 33.780 ▲70K

3. SJC - Cập nhật: 1/4/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 99,400 ▼100K 102,100 ▲300K Vàng SJC 5 chỉ 99,400 ▼100K 102,120 ▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 99,400 ▼100K 102,130 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 99,200 ▲200K 101,500 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 99,200 ▲200K 101,600 ▲300K Nữ trang 99,99% 99,200 ▲200K 101,200 ▲300K Nữ trang 99% 97,198 ▲298K 100,198 ▲298K Nữ trang 68% 65,972 ▲204K 68,972 ▲204K Nữ trang 41,7% 39,354 ▲125K 42,354 ▲125K

Giá vàng nhẫn SJC 9999 hiện mua vào ở mức 99,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 101,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Đối với vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 (DOJI), giá mua vào ở mức 99,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 102,1 triệu đồng/lượng, mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn sát mức 101 triệu đồng, ở ngưỡng 99,8-102,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng thế giới chiều nay 1/4/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 1/4, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3123,32 USD/ounce, tăng 9,61 USD/Ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhanh và mạnh, chạm mức cao nhất mọi thời đại khi các nhà đầu tư đổ xô mua vàng như một tài sản an toàn trước những rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ. Giá vàng tương lai tại Mỹ tăng nhẹ 0,1%, lên 3.153,40 USD.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh hai ngày nay là do thị trường lo ngại về kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến công bố vào ngày 2/4. Chuyên gia Yeap Jun Rong từ IG nhận định: "Các nhà đầu tư đang thận trọng và chuyển sang vàng để bảo vệ danh mục trước những biến động sắp tới."

Sự không chắc chắn này có thể tiếp tục đẩy giá vàng lên cao trong thời gian tới, với nhiều dự đoán giá có thể chạm mốc 3.200 USD. Chỉ trong quý đầu năm 2025, vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1986, vượt ngưỡng 3.100 USD/ounce. Đây là một trong những đợt tăng giá ấn tượng nhất trong lịch sử kim loại quý này.

Ngoài yếu tố thuế quan, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và châu Âu, cùng dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số RSI của giá vàng hiện trên 70, cho thấy thị trường đang mua vào quá mức. Tuy nhiên, theo chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade, căng thẳng thương mại khó lắng xuống sau ngày 2/4, đặc biệt khi Mỹ chuẩn bị áp thuế ô tô vào ngày 3/4.

Điều này, cùng với những bất ổn kinh tế, sẽ giữ cho giá vàng luôn hấp dẫn ngay cả khi có điều chỉnh giảm. Tuần này, thị trường cũng sẽ chú ý đến các dữ liệu kinh tế Mỹ như báo cáo việc làm (ngày 2/4) và số liệu phi nông nghiệp (ngày 5/4).

Trong khi đó, giá bạc giảm 0,7% xuống 33,83 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,9% còn 984,25 USD. Ngược lại, giá palladium tăng nhẹ 0,4%, lên 986,79 USD.

Dự báo giá vàng

Theo Capital Economics, lý do chính khiến các ngân hàng trung ương tăng mua vàng không phải vì muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD, mà là do họ ngày càng coi vàng là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Nhận thức này đang thúc đẩy lực mua và có thể đẩy giá vàng vượt mốc 3.300 USD/ounce vào cuối năm 2025.

Các ngân hàng đầu tư hàng đầu như Morgan Stanley, Citigroup và Goldman Sachs đều đưa ra dự báo lạc quan về giá vàng trong năm 2025 và xa hơn. Đà tăng giá của vàng vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, ngay cả khi xuất hiện những yếu tố mới hỗ trợ giá ở mức kỷ lục hiện tại.

Amy Gower, chiến lược gia về hàng hóa kim loại của Morgan Stanley, cho biết đà tăng của vàng đã được hình thành từ lâu. Mỗi khi giới phân tích dự đoán giá đã chạm đỉnh, vàng lại tiếp tục tăng cao hơn.

Morgan Stanley dự đoán giá vàng có thể lên 3.300 - 3.400 USD/ounce trong năm nay. Tuy nhiên, giá tăng quá nhanh có thể khiến nhu cầu trang sức giảm do người tiêu dùng có ngân sách cố định. Ngay cả các ngân hàng trung ương, như Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, cũng đã tạm dừng mua vàng trong tháng 12 và tháng 2.

Max Layton, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa toàn cầu của Citigroup, cho biết các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ đà tăng của vàng. Citigroup dự báo giá vàng có thể đạt 3.200 USD/ounce trong vài tháng tới và thậm chí lên 3.500 USD nếu kinh tế Mỹ suy giảm mạnh.

Ông Layton nhấn mạnh rằng chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt là thuế quan dưới thời Tổng thống Trump, có thể là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng. Nếu các biện pháp này được áp dụng, chúng có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ, khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo giá vàng năm 2025 lên 3.300 USD/ounce, tăng so với mức 3.100 USD trước đó. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường căng thẳng cao độ, giá vàng có thể vượt 4.200 USD vào cuối năm 2025 và thậm chí 4.500 USD vào năm 2026.