Thị trường Giá vàng hôm nay 28/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng lên đỉnh kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại Giá vàng hôm nay 28/3/2025: Giá vàng trong nước tăng mạnh với giá vàng nhẫn 9999 đã sát mức 100 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng lên đỉnh kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại lần thứ 17

Giá vàng trong nước hôm nay 28/3/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 28/3/2025, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, giá vàng nhẫn lên sát mốc 100 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã vượt mốc 99 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 97,4-98,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết ở ngưỡng 97,4-98,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 98,5-99,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 97,5-98,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 97,4-98,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 97,2-99,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 97,6-99,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Bảng giá vàng hôm nay 28/3/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 28/3/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

97,4 98,9

+700 +500 Tập đoàn DOJI

97,4

98,9

+700

+500 Mi Hồng

98,5 99,7

+1300 +1300 PNJ

97,4

98,9

+700 +500 Vietinbank Gold

98,9



+500 Bảo Tín Minh Châu

97,5

98,9

+700 +500

Phú Quý 97,4 98,9 +700 +500

1. DOJI - Cập nhật: 28/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K AVPL/SJC HCM 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K AVPL/SJC ĐN 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 97,200 ▲500K 98,600 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 97,100 ▲500K 98,500 ▲500K AVPL/SJC Cần Thơ 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 28/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K TPHCM - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Hà Nội - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Hà Nội - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Đà Nẵng - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Miền Tây - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Miền Tây - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Giá vàng nữ trang - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 97.400 ▲700K Giá vàng nữ trang - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 97.400 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 96.800 ▲400K 99.300 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 96.700 ▲400K 99.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 95.910 ▲400K 98.410 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 88.560 ▲370K 91.060 ▲370K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 72.130 ▲300K 74.630 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 65.170 ▲270K 67.670 ▲270K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 62.200 ▲260K 64.700 ▲260K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 58.220 ▲240K 60.720 ▲240K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 55.740 ▲230K 58.240 ▲230K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 38.960 ▲170K 41.460 ▲170K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 34.890 ▲150K 37.390 ▲150K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.420 ▲130K 32.920 ▲130K

3. SJC - Cập nhật: 28/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 97,400 ▲700K 98,920 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 97,400 ▲700K 98,930 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 97,200 ▲600K 98,700 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 97,200 ▲600K 98,800 ▲500K Nữ trang 99,99% 97,200 ▲600K 98,400 ▲500K Nữ trang 99% 94,425 ▲494K 97,425 ▲494K Nữ trang 68% 64,068 ▲339K 67,068 ▲339K Nữ trang 41,7% 38,186 ▲208K 41,186 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 28/3/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3050,77 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 35,43 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.935 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 96,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 2,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên đỉnh kỷ lục mới lần thứ 17 khi các nhà đầu tư đổ xô mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Nguyên nhân chính là do các tin tức mới về chiến sự tại Nga - Ukraine.

Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau phá hoại thỏa thuận ngừng tập kích, khi tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng. Ngay sau thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại lý do khác là số liệu dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố tốt hơn dự kiến. Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 22/3, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu điều chỉnh theo mùa là 224.000, thấp hơn nhẹ so với mức dự đoán 225.000. Con số này cũng cho thấy sự cải thiện so với tuần trước đó (được điều chỉnh tăng lên 225.000).

Bên cạnh đó, số liệu trung bình 4 tuần về đơn xin trợ cấp thất nghiệp – thường được đánh giá là thước đo ổn định hơn do giảm thiểu biến động theo từng tuần – cũng ghi nhận mức 224.000, thấp hơn dự báo 228.000 và giảm so với mức trung bình tuần trước (228.750).

Ngoài ra, số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp (đơn xin tiếp tục) trong tuần kết thúc ngày 15/3 cũng giảm xuống 1,856 triệu, thấp hơn cả mức kỳ vọng (1,89 triệu) và con số đã điều chỉnh của tuần trước đó (1,881 triệu). Những tín hiệu tích cực này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang ổn định, nhưng đồng thời cũng củng cố giá vàng như một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,1%, lên 3.056,10 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 3.065,50 USD/ounce trong phiên. Vàng vốn được coi là tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn, đồng thời thường tăng giá mạnh khi lãi suất ở mức thấp.

Trong khi đó, ước tính mới nhất từ công cụ dự báo GDP của Fed Atlanta lại cho thấy nền kinh tế có thể giảm 1,8% trong quý này. Những lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại đang góp phần đẩy giá vàng vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng gợi ý có thể cắt giảm vào cuối năm. Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, để dự đoán khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất. Ông Haberkorn nhận định, nếu số liệu PCE tốt hơn dự kiến, giá vàng có thể tăng mạnh hơn do Fed sẽ có thêm cơ sở để cắt giảm lãi suất.

Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 33,90 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,5% xuống 970,25 USD/ounce. Paladi tăng nhẹ 0,4%, lên 972,42 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Trong một diễn biến khác, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2025 lên 3.300 USD/ounce (từ mức 3.100 USD/ounce trước đó), do dòng tiền đổ vào các quỹ ETF mạnh hơn dự kiến và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định.

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, giá vàng có thể sớm chạm mốc 3.100 USD/ounce nhờ nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng cao. Động lực chính là sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch áp thuế của ông Trump.

Aakash Doshi – Giám đốc toàn cầu về vàng tại SPDR ETF Strategy – dự báo giá vàng có thể vượt mốc 3.100 USD/ounce trong quý II năm nay. Ông cho rằng nếu các yếu tố vĩ mô và nhu cầu thị trường vẫn được duy trì, giá vàng có thể tăng thêm 8% đến 10% vào cuối năm 2025.

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 28/3. Thông tin này được xem là một chỉ báo quan trọng để đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Theo Ilya Spivak – Giám đốc vĩ mô toàn cầu tại Tastylive – ngưỡng 3.057 USD/ounce, đỉnh cao nhất tháng 3, là vùng kháng cự gần nhất của vàng. Nếu vượt qua mức này, giá vàng sẽ hướng đến mốc tiếp theo là 3.100 USD/ounce.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Jigna Gibb – Trưởng bộ phận sản phẩm chỉ số hàng hóa và tiền mã hóa tại Bloomberg – nhận định, khi lạm phát tiếp tục bào mòn sức mua của các loại tiền tệ, vàng và Bitcoin đang trở thành những công cụ thay thế và phân bổ danh mục ngày càng được quan tâm.

Trong báo cáo mới nhất của Bank of America, các nhà phân tích kỳ vọng giá vàng trung bình năm 2025 sẽ ở mức khoảng 3.063 USD/ounce và tiếp tục tăng lên 3.350 USD/ounce vào năm 2026. Đây là những dự báo cao hơn nhiều so với các ước tính trước đó.

BofA cũng nhấn mạnh rằng nếu nhu cầu đầu tư tăng thêm 10%, giá vàng giao ngay có thể chạm mốc 3.500 USD/ounce trong vòng hai năm tới. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương hiện đang nắm giữ khoảng 10% dự trữ ngoại hối bằng vàng, và tỷ lệ này có thể sẽ tăng lên trên 30% trong tương lai.

Ngân hàng Société Générale cũng vừa đưa ra dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.300 USD/ounce trong quý IV/2025. Nếu căng thẳng địa chính trị gia tăng, mức giá 4.000 USD/ounce hoàn toàn có thể đạt được. Trong bối cảnh này, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng là điều dễ hiểu nhằm bảo vệ giá trị dự trữ ngoại hối.