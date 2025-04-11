Thị trường Giá vàng sáng 4/11 giảm mạnh, SJC giảm 67% doanh thu Giá vàng sáng 4/11 giảm mạnh do Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế cho người bán vàng. SJC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm sâu trong nửa đầu năm 2025.

Giá vàng sáng 4/11 giảm nhanh trên cả thị trường trong nước và quốc tế sau khi Trung Quốc hủy bỏ chính sách ưu đãi thuế dành cho người bán vàng.

Đến 9h00 sáng, giá vàng thế giới chỉ còn khoảng 3.977 USD/ounce, mất 18,37 USD so với hôm qua. Diễn biến này xảy ra chỉ trong vài giờ, cho thấy giá vàng đang phản ứng rất mạnh với thông tin mới từ thị trường lớn nhất thế giới.

Chính phủ Trung Quốc quyết định chấm dứt việc cho phép các nhà bán lẻ khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán vàng, nhằm tăng nguồn thu ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, động thái này khiến giá vàng trong nước tại Trung Quốc tăng mạnh do chi phí mua bán tăng lên. Khi người dân hạn chế mua vàng, nhu cầu vàng vật chất giảm, kéo theo giá vàng thế giới sụt giảm mạnh.

Không chỉ yếu tố từ Trung Quốc, giá vàng còn chịu tác động từ việc căng thẳng thương mại Mỹ – Trung giảm nhiệt, khiến vai trò trú ẩn an toàn của vàng suy yếu. Cùng lúc, đồng USD tăng giá khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, khiến nhu cầu mua vàng giảm đáng kể.

Cập nhật đến 9 giờ sáng 4/11, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà của giá vàng thế giới. Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn trơn SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng, còn 143,4 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn trơn BTMC tại đây cũng hạ 300.000 đồng/lượng, xuống mức 146,2–149,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng SJC tại hệ thống DOJI và PNJ niêm yết giá vàng nhẫn trơn quanh mức 145 - 148 triệu đồng/lượng. Sự giảm giá mạnh này cho thấy xu hướng điều chỉnh của giá vàng trong nước đang bám sát biến động của giá vàng thế giới.

Giữa thời điểm giá vàng biến động mạnh, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đơn vị sản xuất vàng miếng SJC vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với kết quả sụt giảm rõ rệt.

Trong quý này, doanh thu thuần của công ty mẹ đạt 4.910 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 15 tỷ đồng, giảm tới 69%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty mẹ đạt gần 8.000 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 45,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 37 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Ở cấp độ hợp nhất, doanh thu thuần của SJC đạt 8.835 tỷ đồng, giảm 65%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 68 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, với hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Mạng lưới của SJC gồm hơn 200 cửa hàng và hàng chục đại lý chính thức trên toàn quốc, trong đó nhiều điểm được phép giao dịch vàng miếng SJC.

Dù giá vàng từng đạt đỉnh lịch sử trong năm 2025, kết quả kinh doanh của SJC lại giảm mạnh do biên lợi nhuận kinh doanh bị thu hẹp. Khi giá vàng quá cao, nhu cầu của người dân giảm mạnh, khiến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp không tăng tương ứng.

Giá vàng hiện đang chịu nhiều sức ép từ các yếu tố kinh tế và chính sách quốc tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng về dài hạn, vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn, đặc biệt khi các rủi ro về lạm phát, suy thoái kinh tế hay biến động địa chính trị có thể quay trở lại.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh quanh vùng 3.950–4.000 USD/ounce trước khi tìm được xu hướng ổn định hơn.