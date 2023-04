Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An - Nơi biến những ước mơ của tiền vệ Sông Lam Nghệ An thành hiện thực

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Trần Nam Hải đang là cầu thủ trẻ nhất của Sông Lam Nghệ An. Bước đầu, anh đã tạo được những ấn tượng trong trí nhớ của người hâm mộ. Và để có được điều này, Nam Hải luôn khắc ghi nơi đã chắp cánh để biến ước mơ của anh thành hiện thực.

Nơi biến những ước mơ thành hiện thực

Chúng tôi có cuộc hẹn với Trần Nam Hải ở căn phòng riêng của cầu thủ này tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Căn phòng nhỏ chỉ chưa đến 20m2, nên không đủ không gian để tiền vệ gốc Thanh Chương bài trí những tấm huy chương mà mình đã sở hữu trong chuỗi tháng ngày chơi bóng ở các đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Dẫu vậy, tấm ảnh nhỏ ghi lại khoảnh khắc Nam Hải ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An vẫn được anh lưu giữ ở một góc trang trọng.

Khi chúng tôi hỏi về ký ức của Nam Hải ở giải đấu đó, tiền vệ Sông Lam Nghệ An hào hứng kể: “Lên 10 tuổi, tôi đã được các huấn luyện viên tại Trung tâm thể thao của huyện Thanh Chương để ý. Ngày đó, tôi rất mê đá bóng, trong mình cũng có chút năng khiếu, vì thế ở bất cứ giải nào do trường hay huyện tổ chức tôi đều được tham gia. Đây chính là nơi các thầy ở huyện phát hiện ra khả năng của tôi và chọn tôi vào đội Nhi đồng của huyện Thanh Chương tham gia Cúp Báo Nghệ An”.

Lần đầu tiên cậu bé nông thôn ấy được đặt chân đến với thành phố Vinh, nơi mang đến những điều hoàn toàn mới lạ cho cậu. Có rất nhiều trải nghiệm khi Nam Hải được tham gia Cúp Báo Nghệ An, nhưng có một kỷ niệm mà khiến cậu không bao giờ quên, đó là khi được xem các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tập luyện. Những hình ảnh mà trước đó Nam Hải chỉ được thấy qua màn ảnh nhỏ, giờ đây những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Trần Phi Sơn… đều hiện lên trước mắt. Nam Hải nghĩ đó như là một giấc mơ, cậu đã nhắm mắt và ước rằng một ngày mình sẽ trở thành những ngôi sao nổi tiếng như các anh.

Và đó là động lực thôi thúc cậu bé quê Thanh Chương quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Niềm khát khao của Nam Hải chuyển hết vào những trận đấu thuộc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng cầu thủ sinh năm 2004 đã thi đấu nổi bật và được đánh giá là Cầu thủ hay nhất của đội Nhi đồng Thanh Chương ngày đó. Không chỉ làm tốt trong vai trò đánh chặn, Nam Hải còn để lại dấu ấn khi ghi được bàn thắng rất đẹp cho đội Nhi đồng Thanh Chương. Dù năm đó, đội bóng của Nam Hải không tiến sâu vào giải, cầu thủ này vẫn lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Và giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã trở thành hiện thực khi Nam Hải trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

“Cúp Báo Nghệ An là bệ phóng để đưa tôi đến với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu không có Cúp Báo Nghệ An tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước có thể khoác lên mình màu áo vàng của đội bóng quê hương. Những hình ảnh về Cúp Báo Nghệ An sẽ mãi luôn trong trí nhớ của tôi” - Trần Nam Hải chia sẻ.

Dấu ấn đầu tiên tại đội 1 Sông Lam Nghệ An

Bước vào lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, Trần Nam Hải được bố trí chơi ở hàng hậu vệ. Tuy nhiên, lên đến U14, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Như Thuật, Nam Hải được đôn lên trong vai trò tiền vệ mỏ neo.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: “Khi tiếp quản U14 Sông Lam Nghệ An, tôi nhận thấy Nam Hải có những tố chất để thi đấu ở vị trí tiền vệ. Chơi ở đó cậu ấy sẽ phát huy hết được năng lực của bản thân. Nam Hải là cầu thủ có kỹ thuật, tư duy, đá tốt cả hai chân, đặc biệt thể hình của cậu ấy rất lý tưởng. Đó là những thế mạnh của Nam Hải, nếu được rèn giũa tốt, Nam Hải sẽ tiến xa trong tương lai”.

Trong suốt chuỗi ngày chơi bóng ở các cấp độ đội trẻ Sông Lam Nghệ An, Nam Hải đã gặt hái được những thành tích rất đáng để ngợi khen. Có thể kể đến như đạt Huy chương Vàng U15, U17 Quốc gia; 2 Huy chương Đồng U19 Quốc gia.

Với năng lực có được, Nam Hải gây được sự chú ý của huấn luyện viên Huy Hoàng. Anh nhanh chóng có mặt tại đội 1 Sông Lam Nghệ An khi chỉ mới 18 tuổi. Nam Hải được xem là cầu thủ trẻ nhất của Sông Lam Nghệ An trong thời điểm hiện tại.

Môi trường V.league đầy khốc liệt đã khiến Nam Hải đôi lúc thiếu tự tin ở bản thân, nhưng rồi với ý chí, nỗ lực, cầu thủ này đã được xướng tên trong đội hình thi đấu của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thanh Hoá ở lượt về V.League 2022 là trận đấu đầu tiên mà Nam Hải được xuất hiện tại Giải bóng đá khốc liệt nhất Việt Nam. Lúc đó, Nam Hải được vào sân từ băng ghế dự bị, chỉ vọn vẹn 15 phút trải nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng đã cho tiền vệ sinh năm 2004 những kỷ niệm không bao giờ quên.

“Tôi thật sự thấy choáng ngợp, bởi chưa bao giờ tôi được chơi bóng dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả đến thế. Tôi đã mất tự tin trong khoảng thời gian đầu, vì thế đã không để lại được nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, đó là những trải nghiệm quý giá giúp tôi có bước trưởng thành hơn trong tương lai”.

Sau khi đã có gần 1 năm làm quen với đấu trường V.League, Nam Hải bước đến mùa giải mới với sự trưởng thành vượt bậc. Giờ đây, cầu thủ gốc Thanh Chương đã có thể tự tin chơi bóng trước sức ép đến từ những ngoại binh và các ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Trải qua 5 vòng đấu V.league 2023, Nam Hải đã để lại dấu ấn đậm nét trong trí nhớ của người hâm mộ. Anh có bàn thắng đầu tiên tại Giải bóng đá cao nhất Việt Nam trong trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng tại vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2023. Bàn thắng đó cho thấy được nhãn quan chiến thuật, độ nhạy cảm và khả năng sút bóng đầy uy lực của Nam Hải.

Trần Nam Hải chia sẻ: “Đó là bàn thắng đầu tiên của tôi ở V.league. Bàn thắng này sẽ giúp tôi có thêm tự tin để bước tiếp trên con đường nghề nghiệp mà mình đã chọn”.

Sau khi gây ấn tượng trong màu áo Sông Lam Nghệ An, Nam Hải đã lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn – U20 Việt Nam. Bước vào Giải U20 châu Á 2023, Nam Hải tự hào được xướng tên ở đội bóng sao Vàng. Tuy nhiên, thời gian ngắn tập trung cùng đội tuyển chưa đủ để tiền vệ này hiểu được hết triết lý của nhà cầm quân U20 Việt Nam. Vì thế, anh chỉ có được 10 phút ra sân ở cuối trận trong màu áo đội tuyển U20 Quốc gia tại Giải U20 châu Á 2023.

“Tôi sẽ không đưa ra những cột mốc quá lớn đối với bản thân. Tôi chỉ luôn nỗ lực phấn đấu từng ngày, tôi sẽ cố gắng được ra sân nhiều nhất trong màu áo của câu lạc bộ chủ quản. Tôi tự nhủ, ngày hôm nay sẽ phải làm tốt hơn ngày hôm qua và hy vọng ngày mai sẽ chạm đến được những ước mơ mà bản thân hướng tới” - Trần Nam Hải chia sẻ.