Giám đốc Công an tỉnh bàn giao nhà cho hộ nghèo tại huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra và bàn giao 07 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

Cùng đi có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Quế Phong.

Để thực hiện thắng lợi đồng bộ Đề án “Xã biên giới sạch về ma tuý”, Bộ Công an và Công an tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 06 huyện biên giới tỉnh Nghệ An.

Trong đó, 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương; 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ được phân bổ tại các xã còn lại của huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Toàn huyện Quế Phong có tổng số 398 căn nhà được hỗ trợ đợt này.

Riêng tại bản Mường Lống có 07 căn nhà trên tổng số 109 căn được hỗ trợ xây dựng tại xã Tri Lễ.

Với tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, đặc biệt là lực lượng Công an đã tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công móng, lắp ghép nhà… 109 căn nhà sẽ được xây dựng cho người dân xã Tri Lễ. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2, diện tích sử dụng là 36m2 đảm bảo vững chắc chống chịu được các loại hình thời tiết. Đồng thời, để Đề án có hiệu quả bền vững, các cấp, các ngành đều chung tay vào cuộc, xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như làm đường giao thông, thi công hệ thống điện lưới phục vụ dân sinh…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ để thi công để kịp bàn giao các hộ dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo chất lượng công trình để hoàn thành bàn giao toàn bộ số nhà cho các hộ dân trên địa bàn huyện trước ngày 20/4/2023. Đồng thời, đề nghị cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế, đặc biệt các công trình điện, đường, trường, trạm và chăm lo đời sống, sức khoẻ của bà con nhân dân.