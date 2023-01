Giữ bình yên biên giới

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Thanh Chương) đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy vẫn thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã Thanh Thủy triển khai thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn và khu vực biên giới; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Những chuyến tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ diễn ra lặng lẽ cả ngày lẫn đêm bất chấp sương mù và giá rét, bởi đây là thời điểm các loại tội phạm thường lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6.595km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, 4 mốc quốc giới (từ mốc 459 đến mốc 462). Đây là địa bàn thuộc khu vực biên giới với 1.430 hộ/6.150 khẩu, trong đó có 36 hộ/149 khẩu theo đạo công giáo, đời sống kinh tế - xã hội còn chậm phát triển; trình độ dân trí không đồng đều.

Tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ nhân dân vẫn còn diễn ra, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp có nhiều diễn biến phức tạp, gây mất ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Do vậy, đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bên cạnh việc phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các trạm, tổ, chốt, đường mòn… đơn vị đã thành lập các tổ công tác phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra mật phục để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và quy chế biên giới.

Điển hình như khoảng 17h30 phút ngày 18/1, tại khu vực khe Cấm, thuộc xã Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp tham gia chuyên án do Công an huyện Thanh Chương chủ trì tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quỳnh (SN 1983), trú tại thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương đang trên đường vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về xã Võ Liệt, tang vật thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 khẩu súng và 12 viên đạn.

Đấu tranh khai thác nhanh, các tổ trinh sát đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Hiếu (SN 1988) trú tại xã Võ Liệt và Trần Văn Dũng (SN 1991) trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. 3 đối tượng này nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Thanh Chương rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ, do đối tượng Hoàng Văn Hiếu cầm đầu.

Thiếu tá Trần Văn Long - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ cho biết: Không chỉ riêng đợt cao điểm dịp Tết mà trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cụ thể, trong năm 2022 đã phối hợp phát hiện bắt giữ và xử lý 16 vụ/22 đối tượng, tang vật thu được 36.417 viên ma túy tổng hợp, 2,5kg ma túy dạng đá, 2 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng và 10 viên đạn, 10.000 USD, xử phạt hành chính 14 vụ/24 đối tượng, nộp Kho bạc Nhà nước 31.500.000 đồng. Bên cạnh đó, tham mưu cho địa phương giải quyết được 12 vụ phức tạp về ANTT, giữ yên vùng biên.

Phát huy vai trò “tai, mắt” của nhân dân

Cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn và khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm giúp lực lượng BĐBP xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCS và nhân dân trong địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã đề xuất các cấp, ngành xây dựng 5 tủ sách tại đơn vị, 3 tủ sách ở trường học và trụ sở của UBND xã Thanh Thủy với hàng chục ngăn sách và ô sách, đặc biệt là các ô sách pháp luật và nông, lâm nghiệp.

Đối với các ô sách ở trường học và địa bàn thường xuyên được luân chuyển qua các buổi phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, phục vụ việc nghiên cứu, học tập cho cán bộ, nhân dân và học sinh; đối với tủ sách của đơn vị thường xuyên có ít nhất 18 đầu sách các loại, với số lượng trên 1.800 cuốn, chủ yếu là về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về quản lý bảo vệ BGQG, xây dựng lực lượng BĐBP và các đầu sách nông nghiệp, sức khỏe, đời sống...

Đến thời điểm này, hiện trên địa bàn xã Thanh Thủy đã có 16 tủ sách pháp luật dùng riêng với tổng số 2.354 đầu sách pháp luật. Đồn cũng đã tham mưu phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành lập 2 tổ tuyên truyền phổ biến GDPL tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng cháy, chữa cháy… được địa phương đánh giá cao.

Bên cạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tờ rơi tờ gấp, lồng ghép trong các hội nghị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cũng đã chủ động phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (nhất là mô hình “Tiết học vùng biên” tại các trường THCS) được 24 buổi với tổng số hơn 12.296 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tham gia học tập. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy: Xác định muốn quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trước hết phải dựa vào nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”; phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới. Đồn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố được 1 trung đội dân quân, 3 tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc, 12 tổ an ninh tự quản thôn, bản, 3 thôn an toàn về ANTT; thành lập 2 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, 1 mô hình “Tự quản, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Đồng thời, triển khai tốt các giải pháp vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm (hòm thư tố giác, phát phiếu…). Qua đó, được nhân dân cung cấp 48 nguồn tin, trong đó có 32 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh chống tội phạm.

Riêng trong năm 2022, đồn đã tổ chức tuyên truyền toàn dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống ma tuý được 3 đợt tại 5 thôn xóm với 1.200 lượt người tham gia và ký cam kết thực hiện; phối hợp vận động 25 đối tượng tự nguyện đi cai nghiện tập trung. Người dân cũng chủ động giao nộp 4 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, bàn giao cho cấp trên xử lý.

Bên cạnh đó, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy với Đảng ủy xã Thanh Thủy, nhiều mô hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được triển khai hiệu quả như: Mô hình camera an ninh; cải cách hành chính, tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, xã Thanh Thủy đã được công nhận xã biên giới sạch về ma túy và xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Nói về vai trò của những người lính quân hàm xanh đóng chân trên địa bàn, lãnh đạo xã Thanh Thủy (Thanh Chương) cho hay: “Các đồng chí BĐBP Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là những “lá chắn thép” trong bảo vệ an ninh ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia”.