Giúp hai cô gái giải quyết mâu thuẫn vì mạng xã hội, hai thanh niên đánh nhau tử vong

Ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Âu (26 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ) để điều tra về hành vi giết người.Theo điều tra ban đầu, Châu Hoàng Xuân Tiên (20 tuổi) và Võ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, bạn gái của Âu) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nguyên nhân là Tiên bình luận trên đoạn Tik Tok của Huyền đăng trên Facebook.Tối 16/1, Âu, Huyền có mặt tại quán bida ở ấp Bình Ninh, thì Huyền nhắn tin cho Tiên hẹn ra gặp mặt.Lúc này, Tiên báo tin cho bạn trai là Phạm Quốc Tuấn (21 tuổi), cùng Phạm Thị Huyền Anh (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh) biết.Cả nhóm sau đó cùng Phạm Văn Tỷ (22 tuổi, anh trai của Tuấn) gặp Huyền và Âu tại quán bida để giải quyết mâu thuẫn.Khi gặp nhau, giữa Huyền và Tiên xảy ra cự cãi. Tiên cầm nón bảo hiểm ném về Huyền nhưng lại làm vỡ kính tủ.Huyền cầm gậy đánh bida tấn công Tiên nhưng được mọi người can ngăn. Lúc này, giữa Âu và Tỷ cũng xảy ra cự cãi, đánh nhau.Trong lúc ẩu đả , Âu cầm dao đâm trúng vào ngực Tỷ kiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.Còn Âu cũng bị thương được lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị vết thương. Qua khám nghiệm tử thi, Tỷ tử vong do bị sốc mất máu cấp.Theo người dân, giữa Tuấn, Âu và Tỷ không có mâu thuẫn gì trước đó, do bênh vực các cô gái nên những thanh niên này đánh nhau dẫn đến án mạng.