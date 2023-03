Hiệu quả từ mô hình 'Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh, trật tự'

(Baonghean.vn) - Xã Đại Sơn (Đô Lương) vốn là nơi có những phiên chợ mua bán trâu, bò náo nhiệt nhất miền Trung. Do vậy, ở đây cũng tiềm ẩn các nguy cơ gây mất trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả xã hội, nòng cốt là Hội Cựu chiến binh, vùng quê này đã đổi thay mạnh mẽ.

Xây dựng cộng đồng an toàn

Chợ Ú nằm ngay giữa trung tâm xã Đại Sơn. Từ chợ, có thể ngược lên trung tâm của huyện Đô Lương theo đường Khuôn - Trù - Đại, có thể đi qua Nghi Kiều (Nghi Lộc) theo Tỉnh lộ 34 để về TP Vinh hoặc có thể rẽ qua Yên Thành để ra Quốc lộ 7A. Vị trí thuận lợi, tiếng lành đồn xa, các thương lái khắp nơi và cả thương lái người Trung Quốc tìm về ngày một đông. Bên cạnh những mặt thuận lợi để phát triển kinh tế thì đây cũng tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Những năm trước đây, tại các phiên chợ hàng tháng đều có xảy ra tình trạng móc túi, trộm cắp khiến cho bà con hết sức hoang mang, lo lắng. Ngoài ra, nhiều đối tượng trà trộn chèo kéo, làm giá trước với những thương lái lần đầu tiên đến chợ cũng khiến nhiều người dân không khỏi lo ngại.

“Thời điểm đó, trung bình 1 tháng có đến 3,4 con trâu, con bò các loại bị ăn trộm. Đối với bà con nông dân chúng tôi, đó là tài sản khá lớn nên tâm lý người dân hoang mang lắm. Cứ đêm đến, mỗi người dân nơi đây ai cũng ngại ra khỏi nhà”, ông Nguyễn Thúc Hùng (trú tại xóm 7, xã Đại Sơn) chia sẻ.

Giữa năm 2019, nhận thấy nỗi lo lắng, hoang mang của người dân, Hội Cựu chiến binh xã đã tham mưu và phối hợp cùng với Công an xã đề xuất xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh, trật tự” trên địa bàn.

Ông Nguyễn Cảnh Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn chia sẻ: “Trước kia với đặc điểm là nơi tổ chức phiên chợ đầu mối về buôn bán trâu, bò, thu hút nhiều người từ địa phương khác và có cả người nước ngoài về mua bán, trao đổi dẫn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã rất phức tạp. Thế nhưng, từ khi có sự ra đời của mô hình Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”, tình hình được thay đổi hẳn. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua các phiên chợ gần đây”.

Theo đó, mỗi phiên chợ diễn ra đều có lực lượng cựu chiến binh của xã tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Các chủ trâu, bò đều được phân chia thành các gian để thương lái tiện quan sát. Không còn cảnh chèo kéo, chen lấn hay các hành vi móc túi, trộm cắp trong thời điểm diễn ra phiên chợ. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây trên địa bàn toàn xã không còn xảy ra chuyện mất trộm trâu, bò hoặc tài sản cá nhân.

Hơn 10 năm gắn bó với những phiên chợ, “lái trâu” Nguyễn Văn Đồng (xã Thuận Sơn) cho biết: “Gắn bó với phiên chợ nhiều năm rồi nhưng gần đây tôi mới thấy sự thay đổi rõ rệt của chợ. Tất cả đều được thực hiện quy củ và trật tự hơn nhiều”.

Bên cạnh việc bảo vệ, tuần tra, Hội Cựu chiến binh xã Đại Sơn còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Phối hợp lực lượng Công an xã tổ chức 5 hội nghị phát động phong trào toàn dân bỏ phiếu tố giác tội phạm gắn với công an lắng nghe ý kiến nhân dân.

Các hội nghị này góp phần thu về hơn 850 ý kiến nhân dân; trong đó 45 nguồn tin giá trị. Qua đó, giúp lực lượng chức năng bắt 03 vụ với 14 đối tượng đánh bạc; vận động thu hồi 7 bộ kích điện; 8 khẩu súng tự chế các loại.

Vì một làng quê không ma túy

Ngoài thành công việc bảo đảm tình hình ANTT tại phiên chợ nói riêng và trên địa bàn toàn xã nói chung, ông Dương Xuân Thành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Sơn không giấu nổi sự tự hào khi địa bàn xã bước đầu đã quét sạch ma túy.

“Vì đặc thù của phiên chợ nên sẽ buộc các lái xe chở, nhập hàng các nơi về đây phải lưu lại ít ngày. Tệ nạn xã hội, ma túy cũng từ đó du nhập vào. Thậm chí, có thời điểm các đối tượng táo bạo rủ rê, lôi kéo con em trên địa bàn cùng tham gia. Ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, chúng tôi mong muốn góp sức mình vào việc ổn định tình hình ANTT, xây dựng địa bàn không ma tuý”, ông Thành chia sẻ

Mới đầu Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự” được hình thành với 5 đồng chí trong Ban chủ nhiệm và 72 hội viên chia đều cho 8 tổ ứng với địa bàn 8 xóm. Thời điểm đầu khi mô hình đi vào hoạt động, các thành viên trong tổ thường xuyên đi tuần để nắm rõ thực trạng về tình hình các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã. Từ đó, phân công cán bộ, hội viên phụ trách từng tổ tự quản cũng như theo dõi, giúp đỡ, động viên các đối tượng nghiện đang được quản lý trên địa bàn và gia đình có con em nghiện ma túy đưa đi cai nghiện, sớm về hòa nhập cộng đồng.

Chỉ tính riêng năm 2021, Hội Cựu chiến binh xã đã phối với lực lượng chức năng răn đe 25 đối tượng, lập 4 hồ sơ giáo dục tại xã và đưa đi cai nghiện thành công 8 đối tượng trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, nhờ những thông tin do các thành viên Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự” cung cấp đã giúp Công an xã Đại Sơn bắt 2 vụ,4 đối tượng về tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; đưa cai nghiện thành công 4 đối tượng… qua đó, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Lấy phương châm “phòng ngừa là chính”, các thành viên của Câu lạc bộ thường xuyên thăm hỏi, tăng cường công tác tuyên truyền để người nhận thức được tác hại ma túy; cách phát hiện ma túy và người nghiện ma túy, từ đó nâng cao cảnh giác. Đồng thời, thành lập và duy trì các cụm dân cư an toàn, mỗi gia đình trở thành địa bàn an toàn về tệ nạn ma túy. Mỗi khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn vào địa bàn, người dân tự giác báo tin về các tổ của Câu lạc bộ.

Là người đứng đầu mô hình Câu lạc bộ, ông Dương Xuân Thành tâm niệm rằng địa bàn xã có ổn định, an toàn, không có tệ nạn xã hội thì người dân mới có lòng tin với chính quyền và từ đó yên tâm lao động, sản xuất góp sức xây dựng quê hương. Chính tinh thần, trách nhiệm được vun đắp từng ngày đó đã tạo nên sự đồng lòng góp sức trong nhân dân. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xã Đại Sơn đã huy động người dân đóng góp làm đường bê tông, kéo dài hơn 12km. Vận động con em ở xa quê đóng góp 3 tỷ đồng xây dựng công trình công cộng; tu sửa đài tưởng niệm số tiền gần 100 triệu đồng; xây dựng 3 km đường cờ...

Việc thực hiện tốt mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT đã góp phần tạo lòng tin của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền, chung tay đưa xã về đích nông thôn mới. Và hiện nay xã Đại Sơn đang được đề xuất làm xã điểm về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024./.